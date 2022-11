Économisez 400 £ sur l’ordinateur portable Asus VivoBook Pro 14 – Maintenant moins de 500 £

Le Black Friday n’a pas lieu avant une semaine, mais le détaillant britannique Box n’attend pas jusque-là pour lancer d’excellentes offres d’ordinateurs portables.

L’offre ZenBook 13 OLED de lundi a maintenant expiré, mais il existe une offre tout aussi intéressante qui mérite votre attention. Le dernier VivoBook Pro 14, également d’Asus, est à seulement 499,97 £ contre 899,97 £ habituels. Cela représente 400 £ (44 % de réduction) et offre de meilleures spécifications que presque tous les ordinateurs portables à ce prix.

Obtenez cette offre Asus VivoBook Pro 14

Il n’y a pas de date d’expiration spécifiée pour cet accord, mais Box a déclaré qu’il n’y avait que 200 unités disponibles ce matin. Si vous l’envisagez sérieusement, profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Si cela ne suffit pas, Box propose également un ensemble à prix réduit avec des accessoires supplémentaires. L’ajout d’une souris et d’un ordinateur portable sans fil Logitech vous coûtera 24,98 £ supplémentaires – 10 £ moins chers que d’habitude. Pour en profiter, cliquez simplement sur “Ajouter les deux au panier” sous les images principales de la page liée ci-dessus. Mais c’est complètement facultatif – l’économie de 400 £ sur l’ordinateur portable s’appliquera malgré tout.

Il y a aussi une certaine flexibilité pour mettre la main sur l’appareil. Box propose une livraison gratuite le lendemain (du lundi au vendredi) si vous commandez avant 19 heures, ou une collecte gratuite dans l’un des 2 500 points de collecte DPD à travers le Royaume-Uni.

Asus

Une fois qu’il arrive, vous ne serez probablement pas déçu. Le VivoBook Pro 14 utilise un puissant processeur AMD Ryzen 5, ainsi que des graphiques intégrés Radeon et 8 Go de RAM, ce qui en fait une excellente option pour une utilisation quotidienne. Il n’est peut-être pas inclus dans son nom, mais cet écran 14 pouces, 2880 × 1800 est OLED et dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour des visuels lisses et soyeux.

Vous bénéficiez également d’un généreux SSD de 512 Go et de nombreux ports : 3x USB-A, 1x USB-C, HDMI pleine taille, lecteur de carte SD et prise audio 3,5 mm. Presque non ordinateurs portables économiques peut correspondre à cela.

Newegg et Amazone vendent généralement le VivoBook Pro 14 aux États-Unis, mais il n’y a que des stocks d’occasion disponibles pour le moment et aucune remise notable.

Pour en savoir plus, consultez notre guide complet des meilleures offres d’ordinateurs portables du Black Friday.