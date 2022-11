Économisez 400 £ sur ce pack Pixel 6 Pro et Pixel Buds Black Friday

Le Black Friday est arrivé et Internet regorge d’offres, mais aucune n’est aussi bonne que cette remise Amazon UK sur le téléphone Google Pixel 6 Pro et les écouteurs Pixel Buds A-series.

Tu peux obtenez les deux aujourd’hui pour 549 £ce qui représente une économie totale de 399,99 £ sur le prix d’origine du lot.

Le Pixel 6 Pro est le smartphone phare de Google en 2021 et nous a valu une évaluation de 4,5 étoiles lors de son lancement. C’est toujours un superbe téléphone avec un écran incroyable, un design remarquable et des caméras triples qui prennent certaines des meilleures photos de n’importe quel téléphone au monde.

Il se vend généralement à 849 £, donc le prix de la transaction de 549 £ est déjà excellent.

Mais ces 549 £ vous offrent également une paire de Pixel Buds A-Series qui coûte généralement 99,99 £ afin que vous puissiez facilement écouter de la musique, des films, des podcasts et des jeux sans fil via la connexion Bluetooth. Nous leur avons attribué 4 étoiles et le prix du choix de l’éditeur.

Avec un téléphone Pixel et des écouteurs Pixel, vous bénéficiez d’une intégration complète avec Google Assistant lors de vos déplacements et pouvez rapidement coupler les deux avec la technologie intelligente Fast Pair de Google.

Les deux se chargent également via USB-C, vous pouvez donc voyager avec un chargeur et un câble pour les garder rechargés. Ils ont cependant une excellente autonomie de batterie, vous ne devriez donc pas avoir besoin de charger jusqu’à l’heure du coucher.

Il y a des tonnes d'autres bonnes affaires ce Black Friday