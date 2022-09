Économisez 40 $ sur une paire d’écouteurs d’écho antibruit phares d’Amazon

À leur prix habituel de 120 $, Amazon Echo Buds de deuxième génération n’a pas tout à fait fait notre liste des meilleurs écouteurs sans fil pour cette année – mais ils constituent un cas beaucoup plus convaincant lorsque vous pouvez les trouver à prix réduit. À l’heure actuelle, Amazon propose ces véritables écouteurs sans fil à 40 $ de réduction, abaissant le prix à 80 $ pour une paire standard, ou 100 $ si vous voulez le . Il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, mais si vous êtes sérieux au sujet de saisir une paire à ce prix, nous vous recommandons d’agir rapidement, car des remises comme celle-ci peuvent disparaître à tout moment.

Les Echo Buds de deuxième génération offraient de sérieuses améliorations par rapport à leur prédécesseur, notamment des améliorations majeures de leurs capacités de suppression du bruit et une conception plus ajustée. Ils sont compatibles avec Alexa pour les commandes vocales mains libres, comme on peut s’y attendre d’un appareil Amazon, mais ils fonctionnent également avec Google Assistant et Siri. Sur une seule charge, ils offrent jusqu’à 15 heures d’écoute et ont un indice de résistance à l’eau IPX4, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre la sueur et les éclaboussures d’eau (bien que vous voudriez peut-être réfléchir à deux fois avant de les utiliser sous la pluie).