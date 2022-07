Économisez 40 $ sur l’aspirateur vertical Navigator Lift-Away Pro de Shark, soit seulement 160 $

Si vous cherchez un puissant aspirateur avec une grande aspiration, le Shark Navigator Lift-Away Pro est un excellent choix. Il a également des capacités de levage, ce qui facilite le nettoyage des zones difficiles d’accès comme les escaliers.

Avec le un seul outil peut vous aider à nettoyer toute votre maison, et pour le moment, Amazon a réduit cet aspirateur à 160 $, vous permettant d’économiser 40 $ sur le prix catalogue.

Cet aspirateur s’attaque non seulement aux dégâts tenaces sur les tapis et les sols durs, mais il prend également en charge tous vos dégâts au-dessus du sol grâce à sa capsule amovible Lift-Away. Que vous ayez besoin de nettoyer les débris de vos escaliers ou que vous souhaitiez éliminer la poussière et les toiles d’araignées des rideaux, des stores et des coins hauts de votre maison, cet aspirateur est fait pour vous.

Cet aspirateur est léger et dispose d’une direction pivotante avancée, ce qui vous permet de manœuvrer plus facilement autour des meubles. Il dispose également d’un bac à poussière extra-large pour que vous puissiez nettoyer pendant de plus longues périodes sans avoir à vous arrêter et à vider le bac.

De plus, il est livré avec un accessoire Pet Power Brush pour s’attaquer aux poils d’animaux sur les meubles et autres espaces difficiles à nettoyer, et un suceur plat de 8 pouces qui aidera à atteindre les zones hautes et les coins étroits que le montant ne peut pas saisir. Un système HEPA complètement scellé capture plus de 99,9 % de la poussière et des allergènes de 0,3 micron ou plus, vous aidant à respirer un peu plus facilement.

Cet aspirateur est filaire, vous devrez donc considérer où se trouvent vos prises lorsque vous utilisez cet appareil. Cependant, si vous recherchez un outil polyvalent capable de tout gérer, c’est une bonne affaire.

