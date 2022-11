Économisez 40 $ sur cette carte d’extension de stockage Xbox Series X de 2 To pour le Black Friday

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Vendredi noir est tout autant une question d’accessoires coûteux que de friteuses à air. Tout joueur de console vous dira que la quantité de stockage incluse sur sa console n’est tout simplement pas suffisante. Xbox Series X et S propriétaires qui cherchent à augmenter leur capacité de stockage, écoutez : vous pouvez dès maintenant saisir ceci pour 360 $. C’est une économie de 40 $ et correspond à un creux historique d’Amazon.

Cette carte d’extension de stockage Seagate pour Xbox Series X et S est sous licence Microsoft et vous permet de jouer à des jeux directement depuis la carte d’extension sans affecter les performances. Il reproduit l’architecture de la Xbox afin que vous puissiez profiter de temps de chargement plus rapides, avec la possibilité de basculer entre les jeux en quelques secondes.

Même à ce prix réduit, la carte d’extension coûte toujours très cher plus que la Xbox Series S et coûte plus de la moitié du prix de la série X. Seagate fait également un de ce lecteur qui est actuellement en vente pour 200 $, bien qu’il ait été aussi bas que 190 $ plus tôt ce mois-ci.