Économisez 40 $ sur ces écouteurs à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro uniques

Si vous êtes comme moi, la musique est une nécessité absolue lorsque vous courez. Mais lorsque vous êtes dans la rue avec des voitures, des vélos et d’autres dangers qui passent à toute allure, vous devez également vous assurer que vous êtes conscient de votre environnement. Les écouteurs à conduction osseuse offrent le meilleur des deux mondes, et en ce moment, vous pouvez acheter notre paire préférée de 2022 à prix réduit. Aujourd’hui seulement, Best Buy propose une variante de couleur bleu acier des écouteurs Shokz OpenRun Pro , ce qui vous fait économiser 40 $ par rapport au prix habituel. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous. pour passer votre commande avant.

Les Shokz OpenRun Pros sont l’un de nos paires d’écouteurs de course préférées sur le marché en 2022. Ils sont légers et ont une conception à oreille ouverte qui vous permet d’écouter votre musique tout en pouvant entendre tout ce qui se passe autour de vous. Ils sont même équipés d’amplificateurs de basses uniques intégrés aux transducteurs pour fournir un son clair afin que vous puissiez entendre chaque battement et chaque note. Ils ont également une autonomie impressionnante de 10 heures sur une seule charge et un indice de résistance à l’eau IP55, de sorte qu’ils sont protégés contre la sueur et la pluie. Ils prennent en charge la connectivité Bluetooth 5.1 et, avec l’application compagnon Shokz, vous pouvez choisir entre deux paramètres d’égalisation prédéfinis différents pour une écoute optimisée.

Et pour d’autres bonnes affaires audio, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs vous pouvez magasiner dès maintenant.