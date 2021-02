Les offres sur les ordinateurs portables sont disponibles presque toute l’année, mais de temps en temps, une offre intéressante arrive qui vous fait vraiment remarquer. C’est juste le cas pour le moment, Honor offrant déjà un excellent ensemble sur la nouvelle version Intel de son ordinateur portable phare MagicBook Pro.

En plus de l’appareil lui-même, vous obtenez également le Honor Router 3, le tracker de fitness Honor Band 5, le sac à dos et la souris Bluetooth, le tout pour seulement 749,99 £. C’est une économie incroyable de 379,96 £ par rapport au prix habituel de leur achat séparément. Si cela ne suffit pas, entrez le code ‘APCINTEL70‘à la caisse, vous obtiendrez une économie supplémentaire de 10 £ sur le prix total.

Obtenez dès maintenant ce pack MagicBook Pro sur le site Web d’Honneur.

Cet accord est d’autant plus impressionnant si l’on considère que cette version Intel du MagicBook Pro n’a été annoncée qu’au CES en janvier. Il est livré avec un processeur Core i5-10210U de 10e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, ainsi que GPU discret GeForce MX350 de Nvidia. Ce dernier est quelque chose que vous ne trouverez pas sur le modèle AMD que nous avons examiné l’année dernière. Ce que vous obtenez toujours, c’est un grand écran Full HD 16,1 pouces, une sélection de ports généreuse et un design extrêmement mince.

Le MagicBook Pro lui-même est en baisse à 749,99 £ par rapport au prix demandé habituel de 949,99 £, mais le grand attrait de cette offre est les extras gratuits offerts sans frais supplémentaires. Le Honor Router 3 est un routeur impressionnant offrant des vitesses solides et se vend généralement à 79,99 £. Le tracker de fitness Band 5 est une excellente introduction dans le monde des appareils portables, tandis que la souris Bluetooth est une excellente alternative au trackpad. Les deux vous coûteraient généralement 29,99 £ à eux seuls, tandis qu’un sac à dos haut de gamme (généralement 39,99 £) offre beaucoup d’espace pour contenir tout votre nouvel équipement.

Cet excellent bundle est disponible jusqu’à fin février, bien que le ‘Le code de réduction de 10 £ APCINTEL70 est valable jusqu’à fin mai.

