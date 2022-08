Économisez 36 % sur un support de tablette réglable pour votre espace de travail

Utilise ton tablette ou liseuse presque tous les jours ? Il est peut-être temps d’investir dans un support qui rendra l’utilisation de votre appareil encore plus pratique. Et en ce moment, vous pouvez économiser 36 % sur Lamicall’s qui accueille les iPads, les tablettes, les liseuses, les téléphones et plus encore, ce qui porte le prix à seulement 16 $.

Que vous soyez diffusion films et émissions de télévision, lecture d’un livre électronique, défilement sur Internet, appels vidéo ou quoi que ce soit entre les deux, ce support moderne et minimaliste peut aider à dégager de l’espace pendant que vous travaillez et à garder votre appareil équilibré à l’angle parfait pour vous.

Il est robuste et possède des patins en caoutchouc pour éviter de glisser. Il a même une conception destinée à accueillir un cordon de charge pendant que votre appareil est en cours d’utilisation. Le support est destiné aux appareils de 4 à 13 pouces, mais une fois que vous avez dépassé un appareil de 12 pouces, vous devez placer votre appareil horizontalement dans le support pour plus de robustesse.

Ce support élégant est un excellent outil à utiliser si vous travaillez sur un ordinateur portable et que vous devez utiliser votre tablette comme deuxième écran ou lorsque vous êtes dans la cuisine et que vous suivez des recettes pendant que vous cuisinez. Vous pouvez même nettoyer, crocheter ou exécuter une présentation lors d’un appel vidéo. En bref, ce support rend l’utilisation de votre appareil plus pratique.

Vous pouvez ajuster l’angle de ce support de tablette multi-angle selon vos besoins, car la charnière est suffisamment solide pour le maintenir en place et les crochets permettent une visualisation verticale et horizontale. Assurez-vous simplement que l’épaisseur de votre tablette avec n’importe quel étui que vous pourriez utiliser ne dépasse pas 18 mm afin que les crochets intégrés au support puissent accueillir votre appareil.