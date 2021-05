Économisez 350 $ sur l’un des matelas les plus doux du marché

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Trouver un matelas qui soutient, confortable et qui ne cassera pas la banque n’est pas une mince affaire. C’est pourquoi nous nous sommes efforcés au fil des ans de rechercher un matelas dans une boîte qui cocherait les trois cases, il vaut donc la peine de dépenser votre argent durement gagné. Et pour le moment, l’un des meilleurs modèles que nous ayons jamais testés, le Puffy Lux, se trouve juste à voir une offre incroyable.

Pour une durée limitée, vous pouvez utiliser le code promotionnel USAT350 à la caisse pour gagner 350 $ d’économies sur les matelas les plus vendus de la marque, et vous recevrez deux oreillers gratuits (d’une valeur entre 79 $ et 99 $). C’est une remise de 50 $ de plus que la meilleure offre actuelle du site!

Nous avons nommé la marque Matelas Puffy Lux (à partir de 1449 $ à l’origine, maintenant à partir de 1099 $ avec le code) comme l’un de nos matelas dans une boîte préférés grâce à sa sensation douce comme un nuage et à sa surface instantanément réactive. Dans nos tests de sommeil, il a bercé et soutenu l’écrivain du sommeil Lindsey Vickers, une dormeuse hybride sur le côté et sur l’estomac, tout au long de la nuit, ce qui en fait un rêve de s’endormir. Elle a cependant noté que certains dormeurs pourraient trouver ce choix un peu trop soft, cependant, donc si vous préférez un support plus ferme, vous voudrez peut-être essayer l’hybride Puffy Lux (à l’origine à partir de 1449 $, maintenant à partir de 1099 $ avec le code) ou l’hybride Puffy Royal (à partir de 1649 $, ou 1299 $ avec le code promo), qui combinent tous deux de la mousse à mémoire de forme avec des serpentins, ce qui en fait des options potentiellement meilleures.

Lindsey a également apprécié que le Puffy Lux l’a aidée à maintenir une température neutre (aucune surchauffe ne se produit ici!) Pendant la nuit et a noté qu’il était étonnamment léger malgré ses quatre couches de mousse, qui se composent de deux couches de mousse Puffy’s Cloud, une couche de «climat- mousse de confort »et une couche de base en mousse de soutien au bas de tout cela.

Pour nous, le seul autre inconvénient de ce matelas était le prix, donc cette économie de 350 $ avec le code USAT350 fait une grande différence. Les deux oreillers Puffy gratuits, quant à eux, qui sont faits d’un mélange de polyester et de bambou hypoallergénique, sont un bonus supplémentaire.

