Économisez 34% sur 12 mois de PS Plus dans la meilleure offre Black Friday du jeu

Voici une offre Black Friday que vous ne voudrez pas manquer si vous êtes un joueur PlayStation: vous pouvez maintenant économiser jusqu’à 34% sur l’abonnement PlayStation Plus d’un an.

En revanche, Amazon et le PlayStation Store officiel n’ont réduit le prix que de 25%, le laissant à 37,49 £ – toujours une bonne affaire, au cas où ShopTo se vendrait, ou si vous préférez simplement l’acheter directement à la source.

La meilleure partie de cette offre est que si vous appliquez le code à un abonnement PlayStation Plus existant, il s’ajoutera simplement à la fin – donc même s’il vous reste quelques mois avant votre prochain renouvellement, ces 12 mois supplémentaires commenceront après votre abonnement actuel prend fin, vous n’avez donc rien perdu en l’achetant maintenant. Et puis il devra être renouvelé à peu près à la même époque l’année prochaine … quand il sera à nouveau en vente.

Si vous n’êtes pas déjà abonné, PlayStation Plus reste de toute façon l’une des meilleures offres de jeux. Il vous donne accès à deux jeux PS4 gratuits chaque mois, et maintenant à un jeu PS5 gratuit aussi, que vous pouvez conserver et jouer aussi longtemps que vous restez abonné. Il vous permet également de jouer à des jeux PlayStation en ligne, et si vous avez la chance de posséder une PS5, il vous offre même la collection PlayStation Plus: une sélection des meilleurs jeux PS4, tous jouables via la rétrocompatibilité.

Vous pouvez également obtenir exactement les mêmes économies sur un an de PlayStation Now, le service de streaming de jeux de Sony – c’est également 32,85 £ pour 12 mois chez ShopTo et 37,49 £ chez Amazon ou Sony.

Il y a aussi des économies massives sur les jeux PlayStation en ce moment – le meilleur de tous Last of Us Part II de cette année à moitié prix, seulement 24,99 £.

Et si vous vous asseyez de l’autre côté de l’allée, Xbox Game Pass n’est pas une offre aussi bonne, mais vous pouvez obtenir trois mois de Game Pass Ultimate pour 24,85 £ – une économie de 17% – ce qui vous permet d’obtenir Xbox Live Gold , accédez à une vaste bibliothèque de jeux auxquels jouer, et maintenant accédez également à EA Play et aux jeux sur le cloud Xbox.