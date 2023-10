Économisez 31 % avant la fin de la vente

Le Prime Day d’automne d’Amazon – Prime Big Deal Days – se termine ce soir, mais le détaillant propose toujours de nombreuses réductions exclusives aux membres Prime sur la technologie, les équipements de fitness, les gadgets pour la maison et la cuisine et plus encore.

Si vous souhaitez mettre à niveau vos écouteurs, Amazon propose une remise sur quelques modèles d’AirPods lors de l’événement de vente de 48 heures. AirPods Proqui font partie des meilleurs écouteurs sans fil et lauréats du Select Wellness Award, sont désormais en vente à leur prix le plus bas jamais vu, bien que la version Lightning soit actuellement épuisée.

Pour évaluer la qualité de ces offres, nous avons analysé chacune d’elles via des outils de suivi des prix comme CamelCamelCamel pour nous assurer qu’elles étaient soit à leur prix le plus bas jamais enregistré, soit à leur prix le plus bas depuis au moins trois mois. Nous continuerons à mettre à jour notre liste avec de nouvelles offres tout au long de l’événement. Nous avons également compilé jusqu’à présent une liste des best-sellers de Prime Day, afin que vous puissiez voir ce que les autres lecteurs de Select achètent. Assurez-vous de magasiner maintenant, car les offres Prime Day sont terminées après aujourd’hui.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 112 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Les AirPods Pro font partie des meilleurs écouteurs sans fil du marché. Plusieurs membres du personnel de Select utilisent ces écouteurs quotidiennement pour se déplacer, passer des appels et écouter de la musique tout en s’entraînant. D’après notre expérience, ils offrent des sons nets et d’excellentes fonctionnalités de suppression du bruit. Ces modèles de deuxième génération sont livrés avec plusieurs embouts auriculaires dans la boîte, une boucle de cordon sur l’étui de chargement et des commandes de volume tactiles sur les écouteurs pour un réglage facile. Cette version dispose d’un port USB-C pour le chargement au lieu d’un port Lightning.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 593 101 avis sur Amazon

Ces AirPod de deuxième génération sont une option d’écouteurs sans fil populaire et sont beaucoup moins chers que les plus récents de la marque. AirPod de 3e génération ou Airpods Pro. Ils fonctionnent mieux avec d’autres produits Apple – ils se couplent et se synchronisent plus facilement avec les iPhones et MacBooks que les autres écouteurs, d’après notre expérience. Ils ont également une autonomie de cinq heures, mais le boîtier de chargement peut augmenter la durée de vie totale de la batterie à plus de 24 heures, selon Apple. Contrairement aux AirPods Pro ou Pro Maxceux-ci n’ont pas de suppression automatique du bruit ni d’embouts auriculaires en silicone interchangeables.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 13 160 avis sur Amazon

Ces écouteurs supra-auriculaires rarement en vente sont les favoris de nombreux membres du personnel de Select. Ils disposent d’une suppression active du bruit, d’un mode transparence (pour que vous puissiez entendre les bruits extérieurs, si vous le souhaitez) et d’un son spatial pour que vous puissiez avoir une qualité sonore semblable à celle d’un cinéma, selon la marque. Les coussinets des écouteurs sont en mousse à mémoire de forme et le bandeau est en maille tricotée. Ils sont actuellement disponibles en cinq couleurs. (Remarque : ils ne sont pas à leur prix le plus bas depuis trois mois, mais ils sont rarement en vente, nous les avons donc inclus.)

Meilleures offres d’accessoires AirPods Prime Day

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 1 295 critiques sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Chargez vos AirPods en même temps que votre téléphone, tablette ou autres appareils portables grâce à cet adaptateur secteur à double port. Les broches se replient dans la brique pour la rendre plus compacte pour le stockage et le voyage. De plus, vous pouvez même charger un MacBook Air avec.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 4 004 critiques sur Amazon

Ce chargeur sans fil peut charger votre Apple Watch et vos AirPods (ou un iPhone) en même temps. Il est compact, léger et se plie en deux, ce qui le rend idéal pour les voyages. Le chargeur est livré avec un câble USB-C vers Lightning, mais vous devez acheter un adaptateur secteur séparément.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 1 936 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Si ce chargeur vous semble familier, voici pourquoi : il est généralement fourni avec les nouveaux achats de MacBook Pro. Il a une puissance de 96 W, ce qui signifie qu’il peut alimenter presque tous les ordinateurs portables, tablettes, écouteurs et téléphones Apple. Les broches se replient dans la brique, ce qui facilite les déplacements par rapport aux autres chargeurs plus volumineux.

