Économisez 300 $ sur un Chromebook 14 pouces de HP, ce qui porte le prix à seulement 399 $

C’est la rentrée scolaire, et si vous êtes toujours à la recherche d’un portableenvisagez une 2 en 1. Ils sont polyvalents, ce qui permet une plus grande flexibilité – une fonctionnalité intéressante pour les personnes en déplacement. De nombreux districts scolaires utilisent des Chromebooks, donc si vous avez juste besoin d’un ordinateur pour gérer les bases, considérez le Chromebook HP x360 14c 2021. C’est l’un des nos Chromebooks préférés pour 2022et maintenant vous pouvez chez Best Buy. C’est une économie de 300 $.

Bien que le coût soit certainement un plus, ce Chromebook a beaucoup à offrir. Des fonctionnalités haut de gamme telles qu’un écran large tactile de 14 pouces vous offrent plus d’espace pour travailler, en particulier lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois. Il est également équipé d’une charnière à 360 degrés qui vous permet d’utiliser votre PC comme une tablette en cas de besoin. Et il est compatible avec un stylet, bien que cet accessoire soit vendu séparément.

Ce HP est doté d’un processeur Intel Core i3 de 11e génération et dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, de sorte qu’il peut gérer le multitâche, le streaming et toutes les applications dont vous avez besoin pour l’école, le travail ou le divertissement. Les Chromebooks utilisent Chrome OS et Google Assistant est intégré pour que vous puissiez effectuer certaines tâches en mode mains libres.

Lors des tests de CNET, la durée de vie de la batterie de ce Chromebook a duré 10 heures et 40 minutes, ce qui est tout ce dont la plupart des étudiants ou des navetteurs auront besoin dans une journée moyenne, mais il dispose également d’une charge rapide qui amènera votre Chromebook de 0 à 50 % de charge en environ 45 minutes pour quand vous avez besoin d’un coup de pouce.

Il dispose d’une webcam 720p avec un champ de vision grand angle, ainsi que d’un commutateur de confidentialité pour couper votre flux vidéo lorsque vous n’êtes pas en visiophonie. Il est également équipé de deux haut-parleurs avec audio Bang & Olufsen, d’un lecteur d’empreintes digitales pour une connexion sécurisée et de deux ports USB-C, d’un port USB-A et d’une prise microphone/casque pour répondre à tous vos besoins.

