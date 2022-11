Économisez 30 % sur les bottes, les richelieus et les chaussures à enfiler chez DSW

DSW organise une vente sur tout le site où vous pouvez économiser lorsque vous achetez certaines des marques les plus populaires de l’entreprise pour hommes, femmes et enfants en utilisant le code EXCLUSIF à travers 20 novembre.

Puisque nous avons officiellement un temps plus froid, vous cherchez peut-être des bottes pour vous garder au chaud. Vous pouvez obtenir ces 150 $ et associez-les à n’importe quelle tenue que vous avez en tête. Essayez-en une paire également de Vince Camuto pour 160 $. L’extérieur de ces bottes pour femmes est en cuir et elles ont un talon carré empilé de trois pouces. Ce talon ajoute non seulement du style aux bottes, mais il aide également à soulager la pression sur vos pieds. Si les chaussons sont plus votre truc, il existe différentes options qui s’offrent à vous, y compris celle-ci pour 90 $.

Il existe également quelques paires de chaussures qui valent vraiment la peine d’être examinées pour les hommes qui ont besoin de nouvelles chaussures. Vince Camuto sont de 90 $. Ces chaussures sont intemporelles et suffisamment polyvalentes pour être portées au travail comme en ville. Bien qu’il n’y ait qu’une seule option de couleur disponible pour ces 80 $ , la couleur cognac est un brun riche qui se démarque et est idéal pour les saisons d’automne et d’hiver. Elles sont dotées d’une assise plantaire rembourrée et d’une semelle extérieure en caoutchouc avec des cosses de traction.

Il y a aussi des offres sur les chaussures pour enfants, y compris pour 30 $ et le pour 20 $, qui sont à la fois des options décontractées et habillées.