Économisez 30 % sur la Smart Scale P2 d’Eufy et prenez-en une pour seulement 35 $ aujourd’hui

Que ce soit votre résolution cette année d’être en meilleure forme ou que vous cherchiez simplement à mieux comprendre votre corps, une balance intelligente est une excellente chose à avoir à portée de main. Ils sont très chers, de plutôt abordables à assez chers, mais si vous débutez, le Smart Scale P2 d’Eufy est une excellente option. Normalement, il se vend 50 $, mais chez Amazon.

La Smart Scale P2 est une balance compatible Wi-Fi avec Bluetooth qui vous aide à suivre jusqu’à 15 mesures corporelles différentes, y compris le poids, la graisse corporelle, la masse musculaire et osseuse et bien plus encore. Vous pouvez voir un rapport corporel complet dans l’application gratuite, ainsi que des graphiques de tendance hebdomadaires, des conseils de santé utiles et vous pouvez également l’utiliser pour partager votre voyage avec vos amis et votre famille. Vous pouvez connecter l’application EufyLife à Apple Health, Google Fit et Fitbit pour lier ses mesures à d’autres que vous suivez peut-être déjà.

Vous pouvez configurer la mise à l’échelle pour qu’elle fonctionne avec plusieurs membres de la famille et une fois configurée, elle se synchronisera automatiquement avec le bon profil à chaque fois. Assurez-vous de consulter cette offre tant qu’elle est encore disponible aujourd’hui.