Économisez 30 $ sur ce haut-parleur Bluetooth UE Wonderboom 3 minuscule mais puissant

Tout va mieux avec quelques morceaux, et grâce à la vaste sélection de haut-parleurs compacts actuellement disponibles, vous pouvez en emporter avec vous pratiquement partout où vous allez. L’UE Wonderboom 3 a gagné une place sur notre liste des meilleurs mini haut-parleurs Bluetoothet le meilleurs haut-parleurs Bluetooth dans l’ensemble pour 2022, et en ce moment vous pouvez en acheter un à un prix avantageux. Amazon propose ce petit haut-parleur robuste en vente pour seulement 70 $, ce qui vous fait économiser 30 $ par rapport au prix habituel. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 23 h 59 PT (2 h 59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez en prendre une à ce prix.

Malgré un poids inférieur à 1 livre, ce minuscule UE Wonderboom 3 parvient à produire un son impressionnant. Il est équipé de deux haut-parleurs actifs de 40 mm et offre un son à 360 degrés pour une écoute immersive. Il dispose même d’un bouton boost dédié lorsque vous avez besoin d’un peu de volume supplémentaire. Et ce haut-parleur est très durable, il est donc idéal pour les voyages de camping et autres aventures en plein air.

Il est protégé contre l’eau et la poussière avec un indice de résistance aux intempéries IP67, et il flotte même, vous n’avez donc pas à vous soucier de le laisser tomber dans une piscine ou un lac. Il peut également résister à des chutes allant jusqu’à 5 pieds et il est doté d’une boucle élastique intégrée pour que vous puissiez l’attacher à votre sac, votre vélo ou votre tente. Si la taille et la durabilité sont vos principales priorités, c’est l’un des meilleurs haut-parleurs que vous trouverez en ce moment, surtout à ce prix.