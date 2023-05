Économisez 30 % sur Adidas et mettez à jour votre style pour l’été

Avec l’été qui approche à grands pas, vous cherchez peut-être à rafraîchir votre garde-robe. Et que vous soyez à la recherche d’une nouvelle paire de chaussures, d’un nouvel équipement d’entraînement ou d’un nouveau maillot de bain pour vous prélasser au bord de la piscine, vous le trouverez pour moins cher en ce moment chez Adidas. Lorsque vous utilisez le code promotionnel MAYSALEvous économiserez 30 % sur le plein tarif et vendre des articles, dont certains sont déjà jusqu’à 40 % de réduction. Cependant, cette offre n’est disponible que jusqu’au lundi 22 mai, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec plus de 3 000 articles différents à choisir, il y a des options pour chaque look et style lors de cette vente. Si vous avez besoin d’une nouvelle paire de chaussures pour la saison de course, vous pouvez vous procurer une paire de celles-ci Chaussures de course Adizero Boston 11. Ils sont déjà à 64 $ de réduction et vous pouvez économiser 29 $ supplémentaires avec le code de coupon. Ou, si vous voulez combattre la chaleur avec de nouveaux vêtements de sport légers, vous pouvez vous procurer cet élégant sweat graphique fait de matériaux recyclés et renouvelables pour 27 $, ce qui vous fait économiser 28 $ par rapport au prix courant. Et si vous avez prévu des journées à la plage, c’est une excellente occasion d’acheter de nouveaux maillots de bain pour moins cher, comme celui-ci Maillot de bain Parley que vous pouvez saisir pour 52 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 38 $. Il y a des tonnes d’autres équipements parmi lesquels choisir, y compris des t-shirts, des shorts, des sandales, des joggings et plus encore, alors assurez-vous d’acheter le toute la sélection avant que ces offres ne disparaissent.