Économisez 280 $ sur cet ensemble de caméras de sécurité Arlo Pro 4 aujourd’hui

Il est important pour votre propre tranquillité d’esprit de sentir que votre propriété est sûre et sécurisée, que vous soyez à la maison ou à l’extérieur. Les caméras de sécurité peuvent vous aider à vous reposer un peu plus facilement, vous permettant de vous enregistrer quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Les ArloPro 4 est l’un de nos meilleure caméra de sécurité domestique choix, et aujourd’hui seulement, vous pouvez vous procurer ce lot de 12 pièces en blanc pour seulement 320 $. C’est une économie de 280 $ sur le prix Best Buy et une économie de 480 $ sur l’achat des articles séparément au prix régulier. expire ce soir, le 24 janvier, alors assurez-vous de vérifier avant cette date si vous voulez en marquer un pour votre maison à ce prix.

Le pack comprend trois caméras Pro 4 – la meilleures caméras de sécurité extérieures pour la maison vous pouvez obtenir dès maintenant – avec une résolution HDR 2K, un large champ de vision à 160 degrés, une vision nocturne en couleur, un projecteur et plus encore – avec quatre batteries rechargeables, une station de charge à double batterie, trois antivol des supports pour vos caméras et un panneau de sécurité pour votre cour. La meilleure partie (autre que les performances solides) est qu’il est facile à configurer et à utiliser. Il a fallu moins de 10 minutes à l’ancien rédacteur en chef de CNET, David Priest, pour que l’Arlo Pro 4 soit opérationnel.

Vous devrez acheter une carte microSD séparée pour vos caméras afin de stocker vos vidéos, à moins que vous ne souhaitiez vous lancer dans le plan Arlo Secure, qui comprend 30 jours d’historique des événements stockés dans le cloud, une surveillance 24h/24 et 7j/7, des alertes intelligentes. et d’autres avantages. Vous obtiendrez un essai gratuit avec votre achat, mais après cela, il vous en coûtera jusqu’à 10 $ par mois pour continuer le service.