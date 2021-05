Économisez 25% sur les fleurs de la fête des mères

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

La fête des mères est ce week-end (c’est 9 mai, alors marquez votre calendrier), mais si vous n’avez pas trouvé le cadeau idéal pour les mères de votre vie, respirez tranquillement: il y a un coupon 1-800 Flowers qui vous couvre.

Juste pour ce soir 7 mai, vous pouvez sélectionner les arrangements et les cadeaux sont 25% de réduction en utilisant le code promo SAVE25MDAY, avec des délais de livraison disponibles jusqu’au jour férié.

Review est un fan des arrangements du service de livraison qui sont préparés par les fleuristes locaux, car ils sont pré-arrangés dans un vase et prêts à épater votre destinataire dès la sortie de la boîte. Ce bouquet unique en son genre, qui est assemblé par la boutique de votre quartier en utilisant ses options florales les plus fraîches, est disponible en six tailles différentes pour convenir à une gamme de budgets, et avec le code, les prix commencent à 41,24 $ (au lieu de 54,99 $) .

Le mélange floral lumineux et coloré Vibrant, quant à lui, qui comprend des lys, des œillets et des mufliers dans un vase en verre, entre autres, est une autre option conçue localement que vous pouvez obtenir à partir de 41,24 $ avec le code (également normalement 54,99 $).

Il existe également un large éventail d’options de livraison en boîte, bien que, selon nos testeurs, l’excès d’emballage et les arrangements floraux à faire soi-même aient été «décevants».

La réduction ne s’applique pas aux frais d’expédition et la disponibilité locale peut varier, mais il existe de nombreuses options – conçues et expédiées localement – de fleurs et de friandises qui peuvent couvrir toutes sortes de goûts. Alors faites-vous livrer: ça 9 mai date sera ici avant que vous le sachiez!

