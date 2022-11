Économisez 25 % sur les cadres photo numériques sans tracas de Nixplay

Des photos de famille, d’amis et de précieux souvenirs peuvent égayer à peu près n’importe quelle pièce de votre maison. Mais en fait, faire imprimer vos photos numériques peut être un peu compliqué – et coûteux si vous en imprimez un certain nombre. Mais vous n’avez pas besoin d’une copie papier pour afficher vos photos de nos jours. Les cadres photo numériques sont une alternative pratique, et en ce moment, vous pouvez en acheter un pour moins cher. Jusqu’au 15 novembre, vous pouvez lorsque vous utilisez notre code promotionnel exclusif CNET25 % à la caisse. Cette offre peut même être combinée avec d’autres remises, y compris la vente de mi-saison en cours de Nixplay et un rabais supplémentaire de 30 $ sur votre commande lorsque vous achetez deux cadres ou plus.

Vous pouvez utiliser ce code promo pour économiser sur trois modèles de cadres photo différents. Le plus abordable est , qui est disponible en trois tailles différentes – 8, 10 et 15 pouces – avec des prix commençant à 105 $ en ce moment. Il est facile de télécharger vos photos sur le cadre à l’aide de l’application Nixplay, ou directement depuis Facebook ou Instagram, et il est compatible avec Amazon Alexa afin que vous puissiez basculer entre les listes de lecture de photos en utilisant uniquement le son de votre voix. Il est même équipé d’un capteur intelligent, de sorte qu’il s’active lorsque vous êtes dans la pièce et passe en mode repos lorsque vous êtes absent.

Si vous recherchez un modèle plus avancé, vous pouvez passer au , qui commence à 150 $ pour le modèle 8 pouces et monte jusqu’à 190 $ pour le modèle 10 pouces. Il offre toutes les fonctionnalités du cadre intelligent ci-dessus, mais dispose également d’un écran tactile pour que vous puissiez facilement parcourir vos photos sans avoir besoin d’utiliser l’application. Et si vous voulez le meilleur du meilleur, vous pouvez saisir le , qui commence à 275 $ avant la réduction. Son écran de 9,7 pouces a une résolution 2K améliorée pour que vous puissiez profiter de toutes vos photos avec des détails époustouflants.