Économisez 25 % sur l’alternative savoureuse d’Olipop aux sodas sucrés ce vendredi noir

Économisez de l’argent en sirotant Olipop ce Black Friday. La marque tonique pétillante saine prend lorsque vous utilisez le code SAVE25. Si vous desserrez encore la ceinture après un grand repas de Thanksgiving, vous voudrez essayer celui-ci. CNET David Watsky appelé Olipop “l’un des meilleurs substituts de soda à faible teneur en glucides et en sucre que j’ai essayés.”

Offres Olipop sur son site Web, y compris un pack de best-sellers avec des saveurs comme le punch tropical, le raisin classique, le jus d’orange et plus encore ; un pack d’échantillons avec des saveurs comme le citron gingembre, le cola vintage, la cerise vanille, la root beer classique, la fraise vanille et le jus d’orange ; ou le pack de variétés de fruits.

Les sodas sont fabriqués avec du jus de fruit naturel, édulcoré avec de la stévia et contiennent des prébiotiques, qui favorisent la santé digestive. Les olipops contiennent de 2 à 5 grammes de sucre et constituent une alternative plus saine aux sodas en fontaine.