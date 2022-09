Économisez 25 % sur la coque ultra orange pour iPhone 14 et le bracelet Apple Watch de Nomad

Pour célébrer le lancement de la Apple Watch Ultrale fabricant d’accessoires Nomad a dévoilé de nouveaux ajouts à sa gamme de Coques iPhone et Bracelets Apple Watch. Ses nouvelles versions Ultra Orange en édition limitée de son étui robuste pour iPhone 14 et de son bracelet sport pour Apple Watch sont parfaites pour les aventuriers et les athlètes d’élite. Et vous pouvez même si vous recevez votre commande avant qu’elle ne commence à être expédiée en novembre.

Après avoir attrapé un Offre iPhone 14, le prochain article sur votre liste de courses devrait être un bon cas. La coque durable pour iPhone 14 de Nomad est disponible dans des tailles adaptées à tous les modèles d’iPhone 14 et 14 Pro et associe une plaque arrière en PET orange vif à un cadre en polycarbonate noir qui protège votre appareil des chocs et des éraflures. Il existe également un point de fixation de lanière et un support pour la charge MagSafe d’Apple. C’est pendant cette phase de précommande et est un excellent choix pour quelqu’un qui veut cette esthétique robuste.

Le bracelet sport Ultra Orange se marie parfaitement avec les accents orange internationaux de l’Apple Watch Ultra, et vous pouvez en marquer un . Le bracelet est étanche et fait d’un caoutchouc fluoroélastomère léger, ce qui le rend idéal pour les entraînements, et son mécanisme de goupille et de repli à profil bas offre un ajustement sûr. Vous n’avez pas d’Apple Watch Ultra ? Le bracelet sport de Nomad fonctionne également avec n’importe quel modèle d’Apple Watch de 44 mm ou 45 mm afin que vous puissiez l’utiliser avec votre appareil existant en attendant qu’il soit plus tentant Offres Apple Watch Ultra.