Économisez 200 $ sur certaines montres Garmin chez Wellbots

Si vous recherchez une montre intelligente haut de gamme, Garmin fait partie des meilleures marques à acheter. Non seulement ils fonctionnent avec iOS et Android, mais ils offrent également des options de fitness avancées et ont une construction plus robuste que la plupart des concurrents. Comme pour la plupart des produits de haute qualité, les montres Garmin ont généralement un prix élevé. Cependant, Wellbots le rend plus abordable en réduisant de 200 $ tous les modèles de la série Fenix ​​7, ainsi que l’Epix 2, et en offrant la livraison gratuite sur votre achat.

La série Fenix ​​7 de Garmin propose un certain nombre de modèles qui devraient bien servir à peu près tout le monde. Ces montres intelligentes robustes sont conçues pour les entraînements difficiles. Le Fénix 7 et 7S commence généralement à 700 $, offrant un boîtier de 47 mm et 42 mm, respectivement, avec le solaire éditions allant pour 100 $ de plus. Wellbots a également le plus grand 7X solaire édition disponible, arborant un boîtier de 51 mm. Il répertorie généralement 900 $ avant la remise.

Chaque modèle a des spécifications différentes, alors assurez-vous de lire attentivement chaque page de produit. Selon vos besoins, vous pouvez opter pour une version plutôt qu’une autre. La Fenix ​​7 de base devrait offrir jusqu’à 18 jours d’autonomie en mode smartwatch et jusqu’à 57 heures avec le GPS uniquement, pour vous donner une idée des performances auxquelles vous pouvez vous attendre.

Le Garmin Epix 2 est un excellent choix pour les aventuriers et les athlètes, gagnant une place dans notre tour d’horizon des meilleures options de montres intelligentes que vous pouvez obtenir en ce moment. Il dispose d’un écran tactile AMOLED de 1,3 pouces toujours allumé, d’une construction en titane pour plus de durabilité et de nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique, ainsi que d’un accès à des ressources de cartographie telles que GPS, GLONASS et GALILEO. Il obtient également jusqu’à six jours d’autonomie par charge. Il est régulièrement répertorié pour 1 000 $, mais avec la remise, vous pouvez prenez-en un pour 800 $.

Il convient de noter que ces montres intelligentes Garmin manquent de suivi ECG et de service cellulaire, donc si vous recherchez ces fonctionnalités, vous voudrez peut-être investir dans un modèle différent. Et si vous recherchez plus d’économies, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres Garmin en cours.