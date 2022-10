Économisez 20 % sur les portefeuilles, étuis, sacs à dos élégants et élégants Ridge et plus encore

Si vous pensez que vos options de portefeuille se limitent à choisir entre un portefeuille à deux volets et à trois volets, il est temps de réfléchir à nouveau. Il y a des tonnes d’élégants et modernes portefeuilles minimalistes là-bas, et en ce moment, vous pouvez acheter l’un de nos favoris, ainsi que des tonnes d’autres accessoires de tous les jours élégants, à prix réduit. Aujourd’hui seulement, Amazon offre 20% de réduction sur une sélection d’accessoires élégants Ridge, y compris des portefeuilles, des organisateurs de clés, des étuis de téléphone et plus encore. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 23h55 PT (2h55 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

La est notre choix robuste préféré pour 2022. Il a un cadre en aluminium durable, qui bloque également tous les lecteurs de puces RFID, une pince à billets intégrée et peut contenir jusqu’à 12 cartes à la fois. Notre critique a aimé , mais c’est un peu cher à 100 $. Autre peut être trouvé aussi bas que 76 $, ce qui vous fait économiser 19 $ par rapport au prix habituel.

Si vous êtes satisfait de votre portefeuille à l’ancienne, il existe de nombreux autres accessoires minimalistes que vous pouvez acheter en vente dès maintenant. Cette compacte peut contenir jusqu’à six clés à la fois et les empêche de se coincer ou de s’emmêler dans votre poche. Il est disponible dans quelques couleurs et styles différents, et vous pouvez le récupérer pour 60 $ dès maintenant, ce qui vous fait économiser 15 $ par rapport au prix habituel.

Et bien qu’il soit encore un peu cher à 112 $, soit 28 $ de moins que le prix habituel, le est une belle pièce d’équipement pour une utilisation urbaine et extérieure. Il est résistant aux intempéries pour garder vos objets de valeur au sec, dispose d’une poche anti-RFID dissimulée et d’une pochette résistante aux chocs spécialement conçue pour votre ordinateur portable. Vous pouvez également trouver des offres sur une nappe un et certaines bien que seulement pour le iPhone 12.