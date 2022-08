Économisez 20 % sur les accessoires Satechi Tech avec cette vente de rentrée sur tout le site

L’élégant ordinateur portable, la tablette et les accessoires de chargement de Satechi font partie de nos favoris sur le marché en ce moment – revendiquant plusieurs places sur notre liste des meilleurs chargeurs, stations d’accueil, batteries et autres accessoires USB-C. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer certains de ces accessoires les mieux notés à moindre coût. Satechi organise actuellement une vente de rentrée scolaire sur tout le site où vous pouvez économiser 20% sur tous les articles lorsque vous utilisez le code promotionnel B2S20 à la caisse. La durée de cette offre n’est pas claire, alors passez vos commandes le plus tôt possible si vous espérez profiter de ces remises.

Vous trouverez toutes sortes de gadgets et d’accessoires utiles disponibles à moindre coût lors de cette vente. Pour seulement 36 $, vous pouvez vous procurer ce pratique , qui comprend un port HDMI, un lecteur de carte SD et plusieurs ports USB-A, et prend en charge la charge directe. Ou, vous pouvez charger tous vos appareils à la fois avec ce compact de 48 $ . Il dispose de deux ports USB-C, de deux ports USB-A et d’un chargeur sans fil Qi, ainsi que de séparateurs en silicone pour garder tous vos appareils bien organisés.

Vous pouvez également choisir l’un de nos claviers préférés de l’année, le , en vente pour seulement 64 $, soit 16 $ de rabais sur le prix habituel. Même si vous n’avez pas besoin de nouveaux gadgets, c’est aussi une excellente occasion de faire le plein de produits de haute qualité. à rabais. Vous trouverez de nombreuses autres offres sur , , et aussi bien.