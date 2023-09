Économisez 20 % sur le haut-parleur Go 3 Eco compact et respectueux de l’environnement de JBL

Le JBL Go 3, robuste et compact, est déjà l’un de nos haut-parleurs Bluetooth préférés sur le marché en 2023. Et la version Eco offre le même son et le même design dans un emballage plus respectueux de l’environnement, composé de plastique et de tissu recyclés. Dès maintenant, vous pouvez vous procurer l’une de ces excellentes enceintes respectueuses de l’environnement. pour seulement 40$ chez Amazon, soit 20 % de réduction sur le prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Bien que l’extérieur du JBL Go 3 Eco soit composé à 90 % de plastique PCR et de tissu 100 % recyclé, il possède à l’intérieur le même matériel que la version de base que nous avons nommée la meilleure enceinte de poche de 2023. Cela signifie qu’il comporte toujours une conception durable IP67 étanche à l’eau et à la poussière qui le rend idéal pour les aventures en plein air. Et malgré son poids inférieur à une demi-livre, il offre une qualité audio impressionnante et des basses percutantes pour sa taille. Il dispose également d’une connectivité Bluetooth 5.1 et d’une boucle intégrée qui permet de l’attacher facilement à votre sac ou sac à dos. Son seul véritable inconvénient est une autonomie limitée de cinq heures, mais à moins de 50 $, cela reste un excellent rapport qualité-prix si vous recherchez un moyen simple d’emporter vos morceaux en déplacement.