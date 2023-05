Économisez 20 % sur cette chaise de camping ultra-portable Cliq

Avec l’été qui approche à grands pas, il est temps de revenir aux journées à la plage et aux voyages de camping le week-end. Et si vous avez besoin d’une chaise légère et portable pour vous prélasser au coin du feu, nous avons une offre à ne pas manquer. En ce moment, vous pouvez économiser 20 % sur la chaise pliante compacte et pratique de Cliq lorsque vous utilisez le code promotionnel ÉTÉ20 à la caisse. Cette vente n’est disponible que jusqu’au 29 mai, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cliq fabrique deux chaises portables différentes, mais malheureusement la plus grande, à dossier haut Salon Cliq est déjà épuisé. Cependant, vous pouvez toujours prendre le plus petit chaise originale Cliq pour 88$, ce qui vous fait économiser 22$ par rapport au prix habituel. Il pèse moins de 4 livres et ne mesure que 14,5 pouces de long lorsqu’il est plié, il est donc facile à emporter partout avec vous. Il est également résistant aux intempéries, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’utiliser dans des conditions difficiles, et il se déplie en quelques secondes en appuyant simplement sur un bouton.

Il peut supporter jusqu’à 300 livres et est disponible en cinq couleurs différentes. Vous recevrez également un sac de transport gratuit lorsque vous en achetez au moins deux à la fois. Ou vous pouvez prendre le sac de transport séparément pour seulement 16 $, ou 4 $ de rabais, avec le code de coupon.