Économisez 20 $ sur cette caméra murale Eufy à énergie solaire pratique

Si vous cherchez un moyen simple de protéger votre maison et d’avoir l’esprit tranquille, alors nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. Le pratique Caméra applique murale Eufy S120 est alimenté par l’énergie solaire, vous n’avez donc pas à vous soucier des piles mortes ou d’une installation filaire désordonnée. Et vous pouvez l’obtenir pour 20 $ de réduction lorsque vous utilisez le code promotionnel EUFYSWLC20 en ce moment sur Amazon, ce qui fait baisser le prix à 80 $. Bien que cette offre ne soit disponible que jusqu’au 26 septembre, assurez-vous donc de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cette caméra murale Eufy offre une sécurité sérieuse pour seulement 80 $. Il offre une résolution HD 2K et une vision nocturne en couleur pour que vous ayez une vision claire de ce qui se passe tout au long de la journée et de la nuit. De plus, il est équipé d’une lumière de 300 lumens et d’un détecteur de mouvement intégré et enverra automatiquement des notifications à votre téléphone en cas d’activité. Il dispose également d’un haut-parleur et d’un microphone pour prendre en charge l’audio bidirectionnel, et vous pouvez activer une sirène de 105 décibels depuis l’application pour effrayer tout intrus potentiel. Le panneau solaire intégré peut l’alimenter pendant une journée entière avec seulement deux heures d’ensoleillement, et il dispose d’une batterie intégrée qui peut stocker jusqu’à 60 jours d’énergie.

