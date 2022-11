Économisez 180 $ sur cette offre de téléviseur LG 4K de 50 pouces chez Best Buy pour mettre à niveau votre espace de divertissement

Si vous êtes prêt pour une mise à niveau du téléviseur et que vous souhaitez une résolution 4K, les options ne manquent pas. Alors que le Cyber ​​​​Monday est passé pour cette année, il y a encore beaucoup d’offres sur les téléviseurs en ce moment, et aujourd’hui chez Best Buy, vous pouvez accrocher un modèle de 50 pouces de pour seulement 370 $ dans le cadre de Best Buy . C’est un rabais de 180 $. N’oubliez pas que cette offre expire ce soir. Best Buy proposera une nouvelle offre chaque jour jusqu’au 18 décembre, alors revenez chaque jour pour voir ce que le détaillant a marqué.

Cet écran NanoCell LED 4K de taille moyenne de 50 pouces offre 4 fois plus de pixels que la Full HD. Il est livré avec un processeur AI a5 Gen 5, prend en charge HDR, HDR10 et HLG et dispose même d’un optimiseur de jeu et d’un tableau de bord, ainsi que de trois entrées HDMI et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De plus, ce téléviseur vous permet de créer des comptes séparés et de recevoir des recommandations personnalisées pour chaque membre de votre famille. Il intègre Google Assistant et Amazon Alexa et est également livré avec une télécommande Magic Remote avec commande vocale (piles incluses). Il fonctionne également avec Apple AirPlay 2. Cette offre vous rapporte également trois mois de Apple TV Plus gratuitement si vous êtes un nouvel abonné ou un ancien abonné.

