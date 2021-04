Une décennie après leur introduction, les Chromebooks ont fait leurs preuves être extrêmement capable dispositifs. Souvent ils opérer à l’extrémité la plus abordable du marché, offre des spécifications solides et un design haut de gamme à un prix souvent sape les PC Windows et macOS.

Un appareil qui satisfait que le critère est Lenovo IdeaPad Duet 5i, qui est en baisse à seulement 379 £ avec une réduction de 170 £ chez Currys. En échange, vous obtenez un 10e-gen processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM and un SSD de 128 Go – L’intégration directe de Chrome OS avec le cloud signifie qu’il offre les performances quotidiennes solides que nous attendons de Lenovo PC.