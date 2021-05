Économisez 169 £ sur le OnePlus 8T 256 Go sur Amazon – Maintenant 479 £!

Le OnePlus 8T n’a jamais été moins cher. À l’heure actuelle, vous pouvez choisir l’option haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour seulement 479 £ à partir de Amazone. Le prix réduit réduit de 169 £ le combiné.

La réduction d’Amazon surpasse tous les autres détaillants à l’heure actuelle, y compris OnePlus lui-même, qui offre 100 £ de réduction sur la variante de 256 Go. Vous pouvez également trouver 100 £ de réduction à partir de Ordinateurs portables Direct. John Lewis, le seul autre détaillant britannique portant le 8T, vend à plein tarif.

Dirigez-vous vers Amazon maintenant pour économiser 169 £ sur le OnePlus 8T (12 Go / 256 Go). Nous ne savons pas combien de temps la réduction d’Amazon durera. Le géant du commerce électronique avait 150 £ de réduction sur le 8T avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vers la fin du mois d’avril – une réduction qui a réduit le prix à seulement 399 £. Cette offre a disparu en quelques jours, mais vous pouvez toujours économisez £ 89 maintenant. Le OnePlus 8T nous a impressionnés lors de notre examen avec son écran 120 Hz et sa charge rapide de 65 W. Nous l’avons qualifié de « produit phare à budget compétitif incroyable » et lui avons attribué 4,5 / 5 étoiles et un badge recommandé par le conseiller technique. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, notre seule vraie critique était que les caméras étaient les mêmes sur le milieu de gamme Nord (qui a également 30 £ de réduction sur Amazon dès maintenant). Mais maintenant, avec 169 £ de réduction, il est difficile de remettre en question le rapport qualité-prix du 8T – d’autant plus que la réduction fait chuter le prix de l’appareil de 256 Go en dessous du prix de vente conseillé d’origine de l’option d’entrée de gamme de 549 £. L’offre est idéale pour tous ceux qui recherchent un combiné abordable avec des fonctionnalités phares – surtout si vous ne voulez pas faire des folies avec le OnePlus 9 trop cher. Procurez-vous le OnePlus 8T à prix réduit (12 Go / 256 Go) d’Amazon maintenant. Nous examinons séparément les meilleures offres OnePlus 8T dans cet article. Articles connexes pour plus de lecture