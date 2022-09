Si vous cherchez à ajouter un autre poste de travail à votre domicile ou à votre bureau, mais que vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour un tout nouvel ordinateur, alors nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. Le moniteur intelligent M7 de Samsung peut exécuter des applications de base pour le travail et le divertissement sans être connecté à un ordinateur, et pour le moment, vous pouvez le récupérer à prix réduit. Aujourd’hui seulement, B&H propose cet élégant moniteur intelligent en vente pour seulement 220 $, ce qui vous permet d’économiser 150 $ par rapport au prix habituel. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 23 h 59 HE (20 h 59 PT) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Vous pouvez considérer le Samsung M7 comme un appareil encore plus intelligent Smart TV. En plus des applications de divertissement et de streaming comme Netflix, HBO Max et YouTube, le moniteur intelligent M7 est livré avec des applications Microsoft 365 préinstallées afin que vous puissiez l’utiliser pour taper des documents Word et des feuilles de calcul Excel. Notez simplement que vous aurez besoin d’un abonnement Microsoft pour utiliser réellement les applications. Et avec la connectivité Bluetooth 4.2, AirPlay 2 et USB-C, il sert également de deuxième moniteur avec un superbe écran 32 pouces 4K HDR. De plus, il est livré avec sa propre télécommande avec un microphone intégré pour un contrôle mains libres avec l’assistant vocal Bixby de Samsung. Et c’est un excellent choix pour les joueurs avec un mode d’affichage de jeu ultra large qui ajuste l’image à 21:9 pour une expérience plus immersive.