Économisez 150 $ sur cet ensemble Bruvi pour infuser instantanément du café, de l’espresso et plus encore à la maison

Bien que Keurig soit l’une des marques les plus populaires, ce n’est pas la seule à proposer des cafetières à portion individuelle rapides et pratiques. Ce brasseur Bruvi polyvalent peut préparer du café ordinaire, de l’espresso et plus encore en quelques minutes, et pour le moment, vous pouvez le mettre en vente. Amazon offre déjà 50 $ de réduction sur ce Pack Bruvi

et vous pouvez retirer 100 $ de plus en activant le coupon instantané, faisant tomber le prix à 248 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, alors passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cette cafetière à portion individuelle Bruvi permet d’obtenir votre remontant du matin plus rapidement et plus facilement que jamais. Il est polyvalent et peut préparer sept boissons différentes, y compris du café, de l’espresso, de l’infusion froide et plus encore, et scanne même chaque dosette afin qu’elle soit infusée à la température optimale pour un profil de saveur supérieur. Il est équipé d’un réservoir d’eau de 70 onces amovible pour faciliter le nettoyage et le remplissage, et il dispose d’un bac d’égouttage réglable pour pouvoir accueillir de plus grandes tasses de voyage. De plus, vous pouvez le coupler avec l’application compagnon Bruvi sur votre téléphone pour le brassage à distance, la planification et plus encore. Ce lot comprend l’infuseur, ainsi que 20 dosettes de café et d’espresso et un kit de filtre à eau de qualité supérieure. Notez juste qu’il n’est compatible qu’avec Bruvi B-pods et ne peut pas être utilisé avec des dosettes de Keurig ou d’autres marques.