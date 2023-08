Économisez 15 $ sur un haut-parleur intelligent Echo Pop et obtenez également une ampoule intelligente gratuite

Que vous cherchiez à démarrer votre réseau domestique intelligent ou à ajouter à la collection de gadgets compatibles Wi-Fi que vous possédez déjà, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. L’Echo Pop compact est le dernier haut-parleur intelligent d’Amazon, et vous pouvez actuellement l’acquérir pour seulement 25 $. Cette offre vous permet déjà d’économiser 15 $ par rapport au Liste des prix mais comprend également un gratuit Ampoule intelligente LED Sengled (une valeur de 20 $), ce qui porte l’économie totale à 35 $. Cependant, il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, vous souhaiterez donc peut-être recevoir votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

L’Echo Pop est un excellent choix si vous recherchez uniquement les bases. Avec Alexa intégrée, vous pouvez l’utiliser pour diffuser de la musique, régler des minuteries, vérifier la météo, passer des appels vocaux et bien plus encore en mode mains libres. De plus, vous pouvez le coupler avec d’autres enceintes Echo de votre réseau pour une écoute multi-pièces dans toute la maison. Et vous pouvez l’utiliser pour contrôler d’autres appareils intelligents, comme l’ampoule intelligente Sengled incluse.

Cette ampoule intelligente LED Sengled vous permet de changer l’ambiance d’une pièce en quelques secondes seulement. Il s’agit d’une ampoule de 60 watts et elle prend en charge plus de 16 millions de couleurs différentes que vous pouvez régler à l’aide de l’application compagnon, ou en mode mains libres à l’aide de l’Echo Pop ou d’un autre haut-parleur intelligent compatible Alexa. De plus, vous pouvez définir des minuteries et des routines personnalisées, et la configuration ne prend que quelques secondes.

Et si vous recherchez encore plus de moyens d’étendre votre réseau de maison intelligente avec un budget limité, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de maison intelligente pour d’autres bonnes affaires sur les prises, les haut-parleurs d’éclairage et bien plus encore.