Économisez 15 % sur le Galaxy Z Flip 4 et obtenez un modèle déverrouillé pour moins

Le Galaxy ZFlip 4 est l’un des derniers et meilleurs téléphones de Samsung, et il y a pas mal d’offres vous pouvez en profiter dès maintenant. Cependant, la plupart des remises importantes disponibles ne sont disponibles que si vous échangez votre téléphone existant et souscrivez à un forfait de longue durée auprès d’un grand opérateur. Mais pour ceux d’entre vous qui préfèrent acheter vos téléphones directement, Amazon propose de nombreuses réductions directes sur le téléphone Flip 4 déverrouillé, vous permettant d’économiser 15% sur les deux et . Cela vous fait économiser environ 150 $ sur les deux modèles et fait baisser le prix à 850 $ et 900 $ respectivement.

Ce téléphone Samsung est alimenté par un processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1, dispose d’un écran de 6,7 pouces qui se plie en deux et arbore une batterie plus grande que le modèle précédent. Non seulement l’écran intérieur du Flip 4 est 45% plus durable que le Flip 3, mais l’extérieur est également recouvert de Gorilla Glass Victus Plus de Corning. Et il est classé IPX8 pour la résistance à l’eau.

Bien que la résolution de l’appareil photo soit la même que celle de son prédécesseur, il offre une photographie nocturne améliorée, mais si vous recherchez les meilleures spécifications d’appareil photo, ce téléphone est insuffisant, mais les appareils photo devraient convenir à l’utilisateur moyen. Et avec le mode Flex, vous pouvez diviser les applications entre les parties supérieure et inférieure de l’écran lorsqu’il est plié à moitié, ce qui donne à ce téléphone un avantage sur les téléphones standard si vous voulez vraiment effectuer plusieurs tâches.

Vous pouvez également envoyer des réponses rapides à des SMS, passer des appels téléphoniques et prendre des photos en mode portrait directement depuis l’écran extérieur pendant que votre téléphone est fermé, ce qui rend cette option compacte encore plus pratique. Cette offre n’a pas de date de fin définie, nous vous recommandons donc de profiter de cette promotion le plus tôt possible si vous souhaitez en obtenir une à ce prix.

Lire la suite: Meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Flip 4