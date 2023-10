Économisez 15 $ supplémentaires pendant les dernières heures de la vente de pré-saison des fêtes de QVC

Alors que les vacances sont encore dans quelques mois, les détaillants ne perdent pas de temps pour déployer leurs économies cette année. Nous sommes à moins de deux semaines de la vente massive d’Amazon Prime Day d’octobre, et Target a déjà lancé sa vente Circle Week où vous pouvez économiser gros sur la technologie, les articles pour la maison et les produits essentiels du quotidien. Et si vous recherchez encore plus de bonnes affaires pour les vacances, vous trouverez dès maintenant de nombreuses économies chez QVC.

Il vous reste encore quelques heures pour profiter de la vente du week-end de pré-saison de QVC, qui expire à 20 h 59 HP (23 h 59 HE) ce soir, et propose des offres sur toutes sortes de décoration, gadgets, vêtements, cuisine. appareils électroménagers et bien plus encore. Et pour encore plus d’économies, les nouveaux clients peuvent utiliser le code promo VACANCES pour économiser 15 $ supplémentaires sur les commandes de 35 $ ou plus. Ce code peut même être utilisé sur des articles déjà réduits, afin que vous puissiez réellement réaliser des économies. Cependant, il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre de coupon, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.