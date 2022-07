Économisez 140 $ sur le Chromebook 315 d’Acer, déjà économique

Ce que vous voulez faire avec votre ordinateur portable déterminera finalement lequel est le choix idéal pour vous. Le matériel haut de gamme que l’on trouve sur les ordinateurs portables plus chers n’est pas essentiel pour la plupart des gens, donc si un grand écran, une interface conviviale et un prix abordable sont vos principales priorités, un Chromebook est probablement tout ce dont vous avez besoin.

Ce 15,6 pouces est un modèle d’entrée de gamme solide, et aujourd’hui uniquement chez Best Buy, vous pouvez l’acheter pour seulement 109 $, soit 140 $ de réduction sur le prix habituel. Cette offre expire ce soir à 21h59 PT (00h59 HE), alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Si la plupart de votre travail est effectué sur le Web, ce Chromebook 315 d’Acer est un excellent choix. Il dispose d’un grand écran HD de 15,6 pouces et promet une autonomie allant jusqu’à 12,5 heures pour que vous puissiez travailler toute la journée sans interruption. Il est équipé de 4 Go de RAM, et bien qu’il ne dispose que de 32 Go de stockage, vous pouvez l’étendre grâce à la fonction intégrée carte Micro SD lecteur. Il est également équipé de deux ports USB-C et d’une connectivité Bluetooth 5.0 pour plus de polyvalence. Et avec un Expiration de la mise à jour automatique de juin 2026, Google continuera à fournir des mises à jour et une assistance pour ce modèle pour les années à venir.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus abordable, Target a le Acer Chromebook 311 pour 100 $et il y a d’autres grands Offres sur les Chromebooks vaut également le détour.