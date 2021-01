Les pistolets de massage à percussion, comme Theragun, sont devenus un succès du jour au lendemain lorsque le verrouillage a commencé en mars dernier – alimenté sans aucun doute par le nombre de personnes travaillant à domicile et par une nouvelle concentration collective sur la santé et le bien-être.

L’appareil, souvent utilisé par les sportifs, offre un massage des tissus profonds en martelant rapidement les muscles dans les zones ciblées. Cela aide à soulager les tensions musculaires et à réduire les douleurs.

Les pistolets de massage ne sont pas bon marché. Les grandes marques comme Theragun (désormais rebaptisée Therabody) peuvent facturer plus de 500 £ pour l’un de ses appareils. Theragun a bénéficié de réductions sur toute sa gamme pendant les périodes du Black Friday et de Noël, avec jusqu’à 149 £ de réduction sur ses pistolets de massage – mais les réductions se sont refroidies au cours de la nouvelle année.

Maintenant, cependant, le concurrent britannique de Theragun, RecovaPro, a jusqu’à 130 £ sur sa gamme de pistolets de massage jusqu’au 18 janvier. C’est une réduction légèrement inférieure à celle de Theragun, mais ses appareils sont également plus abordables sans la réduction:

À titre de comparaison, le RecovaPro SE et le Theragun’s Elite offrent des réglages à cinq vitesses et une force de percussion de 60 lb, mais vous obtenez une durée de vie de la batterie plus longue sur le SE. Pendant ce temps, le RecovoPro Lite se situe quelque part entre le Theragun Mini et le Prime, offrant quatre réglages de vitesse et une force de décrochage de 50 lb – tandis que le Prime offre cinq vitesses et une force de 30 lb et le Mini offre une force de décrochage de 20 lb et trois réglages de vitesse.

RecovaPro offre une politique de remboursement de 90 jours ainsi qu’une garantie de 2 ans sur ses appareils. La livraison est gratuite et devrait arriver le jour ouvrable suivant. Dirigez-vous vers RecovaPro pour voir sa vente du Nouvel An maintenant.

Pour plus d’offres de fitness, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres Fitbit. Les fans d’Apple peuvent voir notre tour d’horizon des meilleures offres Apple Watch sur notre site jumeau Macworld UK.