Économisez 120 $ sur la nouvelle Galaxy Tab S9 et obtenez une carte-cadeau Amazon gratuite de 100 $

Si vous êtes un utilisateur Android à la recherche d’une nouvelle tablette, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. Samsung fabrique certaines de nos tablettes Android préférées sur le marché, et en ce moment, vous avez la possibilité d’économiser gros sur son dernier modèle. Amazon propose actuellement une mise à niveau de stockage gratuite sur la Galaxy Tab S9, ce qui vous permet d’économiser 120 $ sur la mise à niveau. Modèle 256 Go. Cela signifie que vous l’obtenez pour seulement 800 $, soit le même prix que le modèle de base de 128 Go.

Et cette offre comprend bien plus qu’une mise à niveau gratuite du stockage. Lorsque vous utilisez le code promo PDHMT3LPAACC à la caisse, vous recevrez également une carte-cadeau Amazon gratuite de 100 $. Il convient de noter que Samsung est également offrant une mise à niveau de stockage gratuite, ainsi que jusqu’à 650 $ de réduction avec un échange éligible, mais pas de carte-cadeau gratuite. Cette offre Amazon n’est disponible que jusqu’au 24 septembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

La dernière et la meilleure tablette Samsung a beaucoup à offrir pour seulement 800 $. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2, ainsi que de 12 Go de RAM (pour le modèle 256 Go) et d’une prise en charge Wi-Fi 6E pour des performances fluides et ultra-rapides. Il dispose d’un superbe écran AMOLED de 11 pouces et est livré avec le stylet S Pen de Samsung, ce qui le rend idéal pour prendre des notes, éditer des photos et bien plus encore. Et avec un indice de résistance aux intempéries IP68 et une batterie importante de 8 400 mAh, il est parfait pour travailler pendant que vous êtes en déplacement.

Quelques autres détaillants proposent des économies sur la série Galaxy Tab S9, et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de tablettes pour encore plus de bonnes affaires.