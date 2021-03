Pour célébrer le passage des mois froids d’hiver à la saison (espérons-le) plus chaude du printemps, HTC Vive a lancé une vente d’une semaine à travers la famille Cosmos, offrant 120 £ de réduction à la fois sur le Cosmos d’entrée de gamme et le haut de gamme Cosmos Elite. . Si vous attendiez d’appuyer sur la gâchette du dernier casque PC VR de HTC Vive, le moment pourrait être idéal.

La vente, disponible non seulement directement via HTC Vive lui-même, mais aussi chez les détaillants tels que GAME et Argos au Royaume-Uni, ramène le coût du Cosmos d’entrée de gamme à 575 £, et vous pourrez acheter le Cosmos Elite pour 779 £. . Bien que nous ayons vu des réductions sur le casque VR haut de gamme dans le passé, c’est la plus grosse vente à ce jour – même la folle saison de shopping du Black Friday n’a vu que des réductions de 100 £ au Royaume-Uni.

Si cela ne suffit pas, Amazon propose actuellement la livraison le lendemain sur la gamme de casques à prix réduit, ce qui signifie que vous jouerez peut-être avec votre nouveau HTC Vive Cosmos brillant dès demain – et si vous avez Prime, le lendemain. la livraison est gratuite.

La vente devrait se dérouler à partir d’aujourd’hui, 29 mars 2021, jusqu’à 23h59 le 4 avril 2021, mais, comme pour toutes les ventes, le stock est susceptible de changer rapidement, nous vous recommandons donc d’investir tôt ou tard si vous êtes tenté par cette incroyable remise Cosmos.







Alors, quelle est la différence entre le Vive Cosmos et le Vive Cosmos Elite? Cela se résume principalement aux capacités de suivi. Le Vive Cosmos d’entrée de gamme utilise le même suivi interne que celui utilisé par les Oculus Rift S et Oculus Quest 2, en utilisant une gamme de caméras intégrées et d’intelligence embarquée pour visualiser votre environnement et votre place en son sein.

C’est un système simple qui vous permet d’enfiler le casque sans configuration, mais l’inconvénient est que le suivi n’est pas aussi fiable pendant les jeux et les expériences VR rapides, avec une perte occasionnelle de suivi. Il y a aussi le problème avec les angles morts du contrôleur – comme lorsque vous atteignez derrière votre dos une arme dans Half-Life: Alyx – qui peut entraîner une perte momentanée de suivi. Si vous jouez à un jeu de tir rapide comme Population: One, cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort.







Pour ceux qui ont besoin d’un suivi précis 1: 1 quoi qu’il arrive, le Vive Cosmos Elite est probablement la meilleure option. En utilisant des stations de base pour calculer votre position dans un espace suivi, le Cosmos Elite est aussi réaliste que le moment VR, mais il y a un coût supplémentaire au-delà de la prime initiale: vous devrez installer des stations de base où vous le souhaitez. utilisez le casque.

Ce n’est pas aussi simple que de mettre le casque et de se perdre dans des mondes virtuels, mais le temps de configuration supplémentaire devrait se traduire par une expérience plus fiable et immersive.

Oh, et il vaut la peine de souligner une fois de plus que vous aurez besoin d’un PC de jeu haut de gamme pour utiliser le Vive Cosmos ou le Vive Cosmos Elite – ceux-ci ne sont pas comme l’Oculus Quest 2 autonome, qui élimine le besoin de tout type de PC ou de câblage.

Si vous n’êtes toujours pas sûr, nous avons examiné à la fois le HTC Vive Cosmos et le Cosmos Elite, et discutons de l’opportunité de la mise à niveau dans notre examen: Test du HTC Vive Cosmos: la mise à niveau Elite en vaut-elle la peine? et nous avons également décomposé les meilleurs casques VR en ce moment si vous voulez une meilleure compréhension des saveurs de VR disponibles en 2021.