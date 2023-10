Économisez 110 $ pendant le Prime Day sur mon système de filtration d’eau préféré

J’ai un faible pour l’eau : j’en bois beaucoup, je me soucie de son goût et je la préfère toujours sans contaminants. Après de nombreuses années d’utilisation d’un filtre à eau de comptoir, je suis finalement passé au système de filtration d’eau iSpring, qui se cache sous l’évier et me donne une eau délicieuse à la demande. Et il se trouve que c’est presque 110 $ de réduction pour les Big Deal Days d’Amazon tout de suite.

Il y a des années, j’ai investi dans un filtre Berkey, un énorme bidon en acier inoxydable posé sur le comptoir de la cuisine et qui promet de distribuer une eau délicieuse et sans produits chimiques. L’eau avait bon goût, mais le fait de la remplir, de la nettoyer et d’acheter des filtres coûteux (souvent en rupture de stock ou vendus par des tiers) m’a pesé. Ainsi, lorsque je suis allé chercher une nouvelle option de filtre à eau, j’ai été clair sur mes incontournables :

Petite empreinte: Il faudrait qu’il se glisse parfaitement sous l’évier, tout en laissant de la place pour tous les produits de nettoyage et les dosettes pour la vaisselle que j’y stocke.

Eau propre : Après avoir étudié différents types de systèmes, j’ai déterminé que osmose inverse (RO) serait le plus efficace pour éliminer les « produits chimiques éternels », comme le PFOS et le PFOA.

Reminéralisation. Étant donné que les systèmes RO sont conçus pour éliminer tout ce qui n’est pas H2O, il était important que le nouveau système rajoute des minéraux importants, comme le calcium, le magnésium et le sodium.

Entretien de base : Si cela nécessitait autre chose que de remplacer les filtres de temps en temps, c’était interdit.

Installation facile: Pas plus de quelques heures, avec l’aide d’un bricoleur (c’est-à-dire mon père).

Après de nombreuses heures de recherche en tenant compte de ce qui précède, j’ai finalement trouvé Le système sous évier d’iSpring. Sans réservoir, il prend peu de place et utilise un design élégant qui donne l’impression qu’il pourrait (presque) appartenir à un Apple Store. Il comprend la reminéralisation, des voyants lumineux qui vous indiquent quand un filtre doit être remplacé et une installation simple (avec l’aide de papa) avec le robinet inclus.

Le verdict? Je l’ai depuis 5 mois et j’en suis ravi. Mon eau a vraiment un très bon goût. L’eau coule rapidement et à un rythme rapide, ce qui me permet de remplir facilement des bouteilles d’eau ou ma bouilloire à thé. À l’heure actuelle, iSpring n’a pas le certification NSF convoitée pour ses systèmes (et ses concurrents comme Aquasana faire), mais selon la réponse de l’entreprise à un utilisateur d’Amazon, cette certification est en cours.

En ce qui concerne la maintenance, le système utilise trois filtres distincts dont vous aurez besoin pour dépenser environ 100$ tous les 1 à 2 ans, selon iSpring, en fonction de la qualité de votre eau du robinet et de la fréquence à laquelle vous distribuez l’eau filtrée.

Avec ces mises en garde, je pense que les 4,6 étoiles sur 5 attribuées par près de 500 utilisateurs résument bien la situation : il s’agit d’un système de filtration d’eau supérieur, et vous pouvez l’obtenir cette semaine pour 110 $ de moins que moi.