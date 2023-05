Économisez 100 $ sur vos 5 premiers mois avec ButcherBox et obtenez du boeuf haché gratuit pendant 1 an

Le week-end du Memorial Day est arrivé, apportant avec lui une tonne de bonnes affaires chez divers détaillants. Un de nos préférés services de livraison de viande — ButcherBox — fait tomber 100 $ sur les cinq premiers mois de nouveaux abonnements lors de sa vente flash Memorial Day. C’est 20 $ de rabais par mois. De plus, lorsque vous vous inscrivez pendant cette vente, ButcherBox ajoutera deux livres de bœuf haché avec chaque boîte que vous achetez pour votre première année d’adhésion, tout à fait gratuitement. Assurez-vous simplement de vous inscrire avant le 29 mai pour profiter de cette offre.

Se faire livrer de la viande directement à votre porte peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et ButcherBox propose une tonne de coupes de qualité, notamment du bœuf 100% nourri à l’herbe, du poulet fermier et plus encore. L’entreprise affirme être fière d’élever ses animaux dans des conditions humaines et n’utilise jamais d’hormones ou d’antibiotiques. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous pouvez choisir parmi une grande variété de viandes, y compris du bœuf, du poulet, du porc, des fruits de mer et de nombreux autres articles pour créer une commande personnalisée de vos favoris – ou choisir l’une des options organisées par ButcherBox. Vous pouvez également choisir votre fréquence de livraison, donc si vous envisagez d’essayer un service de livraison, il est peut-être temps de franchir le pas et de profiter de cette offre.