Économisez 100 £ sur le Sonos Beam ou Move for Black Friday

La saison des soldes du Black Friday est arrivée! Les meilleures offres ne sont pas toujours sur Amazon. Les prix indiqués ci-dessous sont les meilleurs disponibles actuellement, mais vous devrez peut-être acheter rapidement car certaines offres seront épuisées.

Il est assez rare pour la marque audio haut de gamme Sonos de réduire son équipement, nous sommes donc sérieusement impressionnés par les économies qu’elle a décidé d’offrir pour le week-end du Black Friday – dont beaucoup ont également été égalées par d’autres détaillants.

L’accord exceptionnel concerne la barre de son Sonos Beam. Déjà abordable à 399 £ / 399 $, il est tombé à seulement 299 £ / 299 $ pour le Black Friday, ce qui en fait un ajout assez solide si vous vous procurez également un nouveau téléviseur aujourd’hui.

Avec un design compact qui signifie qu’il s’intégrera parfaitement dans presque toutes les configurations de télévision, ainsi que la prise en charge de HDMI Arc et d’Amazon Alexa et de Google Assistant, c’est l’une des meilleures barres de son du moment, et une super affaire à ce prix.

Nous lui avons attribué 4,5 étoiles dans notre critique, en disant que «Sonos a travaillé sa magie audio ici», et je l’ai déjà recommandé à un de mes amis à ce prix. Vous pouvez l’acheter directement auprès de Sonos, mais vous pouvez également l’obtenir au même prix chez John Lewis, Argos ou Currys au Royaume-Uni, ou chez Best Buy aux États-Unis.

Voici les derniers prix en direct sur le Beam:

Détaillant Prix Livraison Comparaison des prix de plus de 24000 magasins dans le monde Voir plus de prix

Si vous n’avez pas besoin d’une barre de son, la prochaine meilleure économie est le Sonos Move, le tout premier haut-parleur Bluetooth portable de la société. Tout comme le Beam, il est passé de 399 £ / 399 $ à 299 £ / 299 $, et nous lui avons donné un 5 étoiles assez rares.







C’est portable; prend en charge Bluetooth, Wi-Fi et commande vocale; et il est à la fois étanche et même résistant aux taches. C’est à l’extrémité la plus grande et la plus encombrante des enceintes portables, mais si vous voulez une enceinte, vous pouvez vous déplacer dans la maison et dans le jardin, vous ne ferez pas beaucoup mieux.

Comme pour le Beam, vous pouvez bénéficier de la réduction directement auprès de Sonos, de John Lewis, Argos, Amazon et Currys au Royaume-Uni, ou de Best Buy si vous êtes aux États-Unis. Voici les derniers tarifs en direct sur le Move:

Détaillant Prix Livraison Comparaison des prix de plus de 24000 magasins dans le monde Voir plus de prix

En ce qui concerne le reste de la gamme Sonos, le moins cher que nous ayons trouvé pour le haut-parleur Sonos One standard est de 149 £ chez Very – un dixième moins cher que le prix de 159 £ dans la propre vente de Sonos, et 50 £ de moins que le prix habituel de 199 £ / Prix ​​de 199 $.







Si vous avez déjà un Sonos One et que vous souhaitez passer au son stéréo, le Sonos One SL ne coûte que 139 £ pour le moment. C’est essentiellement le même haut-parleur, mais sans le support de l’assistant intelligent, ce qui en fait également une excellente option pour tous ceux qui ne sont tout simplement pas préoccupés par les commandes vocales.

Sinon, Sonos a réduit le subwoofer Sonos Sub, ainsi que divers ensembles de haut-parleurs différents regroupés – consultez la vente complète pour tout ce qui est à prix réduit. Vous voudrez peut-être être rapide – les offres se terminent le Cyber ​​Monday, ou chaque fois que le stock est épuisé, ce qui pourrait venir en premier.