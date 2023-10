Économisez 100 $ sur le casque à réduction de bruit 700 de Bose

Alors qu’Amazon se prépare à lancer sa vente Prime Day d’octobre, il semble que d’autres, dont Bose, se lancent dans l’action. Si vous recherchez des écouteurs supra-auriculaires de haute qualité, il existe un certain nombre de choix sur le marché, mais l’un de nos favoris de tous les temps est le casque à réduction de bruit 700 de Bose. Ces écouteurs, qui coûtent généralement 379 $, sont actuellement en vente pour 299 $ mais vous pouvez également obtenir 20 % supplémentaires dans les prochaines 48 heures. Si vous agissez rapidement, vous pouvez bénéficier de 20 % de réduction avec le code SUPPLÉMENTAIRE20ce qui vous permet d’économiser 100 $ au total, pour un prix final de 279 $ – mieux que ce que vous paieriez actuellement sur Amazon.

Maintenant, ce ne sont pas les derniers et les meilleurs écouteurs pleine grandeur de Bose. Il s’agirait du nouveau modèle QuietComfort Ultra 2023, qui coûte 429 $. Mais les modèles Noise Cancelling 700 de 2019 sont toujours aussi impressionnants. Ils ont une qualité sonore supérieure, un chargement USB-C, une autonomie de 20 heures et une prise en charge de Siri, Google Assistant et Amazon Alexa. De plus, ils sont exceptionnellement confortables et disposent d’un arceau robuste, selon notre propre David Carnoy, qui a évalué une paire. Ces écouteurs fonctionnent bien pour les appels vocaux car ils disposent d’un système à huit microphones qui peut réduire considérablement le bruit de fond lorsque vous n’êtes pas dans un environnement calme. Ils ont également un bon mode de transparence. Et si vous manquez de temps, une charge de 15 minutes vous procurera 3,5 heures d’autonomie, ce qui est idéal lorsque vous êtes en déplacement.

