Économisez 100 $ sur cette friteuse Bella Air polyvalente de 9 pintes aujourd’hui seulement chez Best Buy

Que vous cherchiez à mettre à niveau le friteuse à air vous avez, ou êtes curieux de voir de quoi il s’agit, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter une friteuse à air avancée Bella Pro Series de 9 pintes en vente pour 100 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à seulement 80 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez profiter de cette remise.

Lire la suite: Tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une friteuse sans huile

Cette friteuse à air Bella est parfaite pour préparer des collations rapides et des repas complets. Il est équipé de deux compartiments de 4,5 pintes, chacun avec son propre radiateur, ventilateur et panier de cuisson qui peuvent être utilisés indépendamment ou ensemble pour une capacité de cuisson totale substantielle de 9 pintes. Il délivre jusqu’à 1 800 watts de puissance, assez pour rôtir un poulet entier, et a une plage de température réglable de 90 à 450 degrés Fahrenheit. Il est également facile à utiliser grâce à l’écran tactile numérique intuitif et aux six programmes de cuisson prédéfinis : frire à l’air, rôtir, griller, cuire, réchauffer et déshydrater. Et le panier de cuisson, le séparateur et les plateaux croustillants sont amovibles et vont au lave-vaisselle, donc le nettoyage est un jeu d’enfant.