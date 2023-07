Économisez 100 $ sur cette centrale électrique portable Jackery et chargez vos appareils n’importe où

De nos jours, sortir du réseau ne signifie pas que vous devez vous obscurcir complètement. Il existe des tonnes de générateurs solaires et de centrales électriques portables qui peuvent recharger votre téléphone, votre haut-parleur, votre appareil photo et d’autres petits appareils à peu près n’importe où. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer l’un de nos favoris avec une remise importante. Amazon a le Jackery Explorer 240 en vente pour seulement 200 $, ce qui vous fait économiser 100 $ par rapport au prix habituel. Assurez-vous simplement d’activer le coupon instantané pour obtenir la remise complète. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le Jackery Explorer 240 est notre générateur solaire abordable préféré sur le marché en 2023. C’est une centrale électrique portable d’une capacité de 240Wh, ce qui est suffisant pour recharger votre téléphone jusqu’à 24 fois ou la batterie de votre appareil photo environ 10 fois. Il dispose de quatre ports de sortie au total, dont deux ports USB-A, une prise 110 V CA et un port de voiture CC. De plus, il ne pèse que 6,6 livres et possède une poignée intégrée, il est donc facile à emporter partout avec vous. Vous pouvez le recharger à l’aide d’une prise murale, ce qui prend environ trois heures et demie, ou à l’aide de la prise de votre voiture, ce qui prend environ cinq heures. Et si vous voulez la véritable expérience hors réseau, vous pouvez l’associer au Panneau solaire Jackery SolarSaga 100qui est actuellement de 30 $ de réduction sur Amazon.