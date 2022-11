Économisez 100 $ sur ce téléviseur LG 4K de 50 pouces et obtenez une carte-cadeau de 25 $ pendant une journée chez Target

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Si vous envisagez de mettre à jour votre système de divertissement avec un nouveau Téléviseur 4Kc’est le bon moment. Vendredi noir peut-être pas avant quelques semaines, mais un certain nombre de détaillants ont déjà réduit les prix d’un certain nombre d’articles. L’offre du jour de Target réduit de 25 % le prix d’un téléviseur 4K 50 pouces de LG, ce qui porte le prix à seulement 300 $. De plus, vous recevrez une carte-cadeau Target de 25 $ avec votre achat à utiliser pour une commande future, pour une valeur totale de 125 $ en économies. N’oubliez pas que cette offre expire ce soir, le 5 novembre.

Pour la plupart des espaces, un téléviseur de 50 pouces est une option de taille moyenne décente, ce qui en fait un bon choix pour les salons, les chambres ou tout autre endroit où vous aimez vous détendre. Ce téléviseur est équipé d’une mise à l’échelle automatique de votre image et de votre son à la meilleure qualité possible grâce à l’IA du processeur a5 Gen5 AI 4K. Vous pouvez binge votre contenu préféré de tous vos favoris services de diffusion en continu et peut même créer des comptes séparés pour chaque membre de votre famille afin que vous receviez chacun des recommandations personnalisées. Il comprend également LG Game Optimizer et Dashboard et fonctionne avec Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 et Homekit.

