Économisez 100 $ sur ce sac à dos pour appareil photo Lowepro et protégez votre équipement lors de vos déplacements

Si vous avez des aventures estivales à venir, vous voudrez vous assurer d’emporter un appareil photo pour capturer ces moments uniques. Mais lorsque vous transportez des centaines, voire des milliers de dollars d’équipement, vous aurez besoin d’un sac en qui vous pouvez avoir confiance. Ce Lowepro Trekker 150 est une version légèrement plus grande de notre sac à dos pour appareil photo léger préféré, et aujourd’hui, vous seul pouvez l’obtenir pour seulement 55 $ – 100 $ de réduction sur le prix habituel – chez B&H Photo. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 20h59 PT (23h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ce sac photo de taille moyenne est idéal pour les randonnées, les excursions d’une journée et autres excursions de courte durée. Il dispose de suffisamment d’espace pour stocker un petit appareil photo reflex numérique ou sans miroir avec deux à quatre objectifs, et il dispose de séparateurs amovibles pour que vous puissiez le construire autour de votre équipement. Et le panneau avant s’ouvre complètement pour que vous puissiez voir tout votre équipement et que vous n’ayez pas à fouiller lorsque vous voulez changer d’objectif. Il possède également deux poches en filet sur le dessus pour les petits objets comme les cartes SD et les lingettes pour objectif, et une poche dédiée pour ordinateur portable de 13 pouces au cas où vous voudriez éditer et télécharger des photos en déplacement. De plus, il possède des sangles externes qui peuvent être utilisées pour fixer un trépied. Il est également conçu pour résister aux intempéries et est livré avec une housse de pluie pour que vous puissiez protéger votre appareil photo et votre équipement dans des conditions difficiles.