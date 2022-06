Économiser de l’argent en vaut-il la peine dans un contexte d’inflation élevée ?

L’inflation atteignant un sommet en 40 ans de 7,7 %, de nombreux Canadiens se retrouvent dans un état d’inquiétude. Non seulement sur la hausse des prix des biens de consommation, mais s’ils doivent ou non continuer à économiser de l’argent.

C’est une période stressante en ce moment, financièrement, pour beaucoup de gens. Le marché boursier a chuté et l’immobilier pourrait enfin commencer à chuter en raison des taux d’intérêt élevés. En plus de cela, l’inflation est galopante et tout est plus cher.

J’ai eu un ami qui m’a demandé récemment : “A quoi ça sert d’économiser de l’argent en ce moment puisque mon argent vaudra presque 8% de moins dans un an ?”

Eh bien, il y a beaucoup à déballer ici. Ce n’est pas une question si simple, et cela dépend grandement de votre situation. Regardons de plus près.



Première situation : Si vous êtes endetté

Si vous êtes endetté, votre objectif principal devrait être de vous en sortir et de le rembourser avant toute autre chose. S’il s’agit d’une carte de crédit à taux d’intérêt élevé, vous paierez jusqu’à 20 %, et aucun compte d’épargne ne vous rapprochera de ce taux.



Deuxième situation : Si vous n’avez pas d’économies

Je dirais avec un oui retentissant que vous devriez continuer à épargner si vous vivez d’un chèque de paie à l’autre. Avoir un tampon d’épargne d’urgence de trois à six mois de dépenses devrait être le strict minimum.



Situation trois : Si vous envisagez d’acheter quelque chose dans un avenir proche

Si vous avez déjà un fonds d’urgence mais que vous devez acheter quelque chose dans un avenir proche, comme un véhicule, une maison, un mariage ou des vacances quelque part, c’est un choix assez simple : vous devez économiser de l’argent pour cela. Investir votre argent ne fera que le mettre en danger et si vous en avez besoin pour quelque chose de tangible, il est préférable de le conserver en lieu sûr.



Cas 4 : Décider entre investir et épargner

Voici une décision délicate en cette période de forte inflation, que vous deviez ou non investir ou économiser votre argent. Si vous avez des fonds d’urgence, ainsi que de l’argent supplémentaire, vous vous demandez peut-être si vous devriez ou non l’investir en ce moment.

Si vous croyez aux marchés boursiers ou à tout ce dans quoi vous investissez et que vous pensez que les marchés vont se redresser et remonter, alors vous devriez envisager d’investir. Cependant, il peut être préférable d’épargner si vous ne savez pas quoi faire ou si vous hésitez à investir en ces temps incertains. Cela dépend de vous et de votre tolérance au risque. Vous voudrez peut-être envisager de faire faire une évaluation financière par un professionnel, ou plusieurs évaluations gratuites en ligne sont disponibles.

Je suis dans la situation quatre. J’ai beaucoup d’économies et d’investissements d’urgence. J’ai un excédent de trésorerie tous les mois. Je choisis d’investir en bourse. J’ai une tolérance au risque plus élevée et je suis convaincu que les marchés se redresseront à long terme.

Bien qu’il ne soit pas mal de vouloir économiser de l’argent sur un compte d’épargne, ce que j’ai envisagé. Un compte d’épargne est toujours une bonne idée pour plusieurs raisons :

Avec toutes les augmentations de taux d’intérêt que la banque a prévues pour cette année, les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne devraient également augmenter. Le taux d’inflation pourrait baisser compte tenu de toutes les hausses de taux d’intérêt prévues par la Banque du Canada.



Quelques conseils de pro pour économiser de l’argent au Canada :

Regardez au-delà des grandes banques au Canada. Les entreprises ont tendance à offrir de maigres taux, même sur leurs comptes d’épargne à intérêt élevé. Découvrez d’autres fournisseurs de comptes d’épargne à intérêt élevé. Par exemple, certains fournisseurs peuvent proposer des tarifs plus élevés que n’importe quelle grande banque, et aucun investissement minimum n’est nécessaire.

En résumé, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour économiser de l’argent pour qui que ce soit. À moins que l’inflation ne s’aggrave considérablement et que l’augmentation des taux d’intérêt ne règle pas le problème, je dirais de continuer à épargner.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.