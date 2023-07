Économies sur la beauté le premier jour – Hollywood Life

Crédit d’image : PearlWinchester/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Chaque année, le Prime Day d’Amazon apporte des remises massives non seulement sur les plus grands gadgets technologiques, mais également sur les marques de beauté les plus remarquables au monde. C’est l’occasion idéale de faire le plein de vos produits de soins de la peau, de soins capillaires et de maquillage préférés à des prix imbattables. Nous avons compilé certains des articles de la plus haute qualité sur le marché afin que vous puissiez obtenir les meilleures offres.

Plus Achats

Urban Decay et L’Oréal Paris ne sont que quelques-unes des marques bien connues de cette liste. Que vous soyez à la recherche de la palette de fards à paupières parfaite ou que vous souhaitiez protéger votre peau du soleil d’été, vous êtes sûr de trouver des produits que vous adorerez ce Prime Day. Grâce à ces prix réduits, c’est le meilleur moment pour vous offrir quelques-uns de vos incontournables beauté préférés !

Urban Decay Naked Mini palette de fards à paupières: 21,45 $ (au lieu de 33,00 $)

Obtenez le look neutre mat parfait pour les yeux avec la mini palette de fards à paupières Naked d’Urban Decay, une collection prête à voyager comprenant six teintes taupe et marron à haute pigmentation pouvant être mélangées pour créer des looks simples à dramatiques.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Crème Solaire Teintée La Roche-Posay: 32,19 $ (au lieu de 45,98 $)

Protégez votre peau sensible du soleil avec la crème solaire teintée La Roche-Posay et son nettoyant hydratant format voyage inclus. Il convient à tous les types de peau et c’est exactement ce dont vous avez besoin pour protéger votre peau des rayons UV nocifs.

Lien connexe En rapport: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Fer à friser numérique InfinitiPro par Conair: 19,00 $ (au lieu de 27,00 $)

Obtenez moins de frisottis et plus de brillance avec le fer à friser numérique Conair InfinitiPro, l’outil parfait pour créer de belles boucles lâches avec ses cinq réglages de chaleur et sa chaleur élevée de 400 °F. Vous pouvez créer pratiquement n’importe quel look que vous voulez avec ce bigoudi.

L’Oreal Paris Revitalift Sérum Hydratant Yeux: 27,28 $ (au lieu de 32,99 $)

Faites l’expérience d’un coup de jeune avec le sérum hydratant pour les yeux L’Oréal Paris Revitalift, une formule sans parfum avec de l’acide hyaluronique pur et de la caféine pour réduire l’apparence des cernes et des pattes d’oie pour un look rafraîchi et bien reposé.

Ensemble hydratant et nettoyant CeraVe: 34,99 $ (au lieu de 49,99 $)

L’ensemble d’hydratants pour le visage de CeraVe est la trousse de toilette de voyage parfaite pour tous vos besoins d’hydratation. Cet ensemble comprend une lotion hydratante AM pleine grandeur avec FPS 30, une lotion hydratante visage PM pleine grandeur et un nettoyant hydratant pour le visage pour des soins de la peau 24 heures sur 24.

Paul Mitchell Shampooing au gingembre sauvage Awapuhi: 44,45 $ (au lieu de 63,50 $)

Faites plaisir à vos cheveux avec le shampooing moussant hydratant de Paul Mitchell, une formule ultra-riche sans danger pour la couleur contenant du gingembre sauvage et la technologie KeraTriplex pour un nettoyage quotidien en douceur pour aider à réparer les cheveux secs, abîmés et colorés. Offrez à vos cheveux l’amour et l’hydratation dont ils ont besoin.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.