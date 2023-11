Économies de vacances Samsung pour vous aider à équiper les salles : offres du Black Friday

La saison des fêtes est arrivée et les conversations sur les épices de citrouille se transforment rapidement en une question de savoir qui était méchant ou gentil.

Si vous faites partie des 85 % de consommateurs en quête d’économies1 et les cadeaux parfaits pour tout le monde sur votre liste, ne cherchez pas plus loin. Samsung est ici avec un aperçu de certains de nos prochains favoris Offres du Black Friday sur une technologie qui se connecte de manière transparente, afin que vous puissiez passer plus de temps à vous concentrer sur ce qui compte le plus avec les personnes que vous aimez.

Faites votre liste de souhaits, vérifiez-la deux fois et dirigez-vous vers Samsung.com pour commencer à économiser ! Que vous rêviez d’une cuisine plus intelligente pour faites de votre cuisine des Fêtes un succèsretrouver votre famille et vos amis ou commencer tout simplement à vous attaquer à votre « liste de choses à faire », consultez notre idées cadeaux incontournables pour vous aider à « tech » les salles cette saison :

Cadeaux de moins de 200 $

Écouteurs Galaxy2 – Économisez 50 $ (Prix promotionnel : 99,99 $) Laissez l’amateur de musique de votre liste se perdre dans les basses puissantes et les aigus cristallins avec des haut-parleurs dynamiques bidirectionnels offrant un ajustement léger et confortable, une suppression active du bruit et une connectivité transparente à votre Galaxy. téléphone et montre.

– Laissez l’amateur de musique de votre liste se perdre dans les basses puissantes et les aigus cristallins avec des haut-parleurs dynamiques bidirectionnels offrant un ajustement léger et confortable, une suppression active du bruit et une connectivité transparente à votre Galaxy. téléphone et montre. Galaxy Tab A8 – Économisez 100 $ (Prix promotionnel : 199,99) Préparez votre famille au succès avec ce grand écran de 10,5 pouces 2 écran, un cadre remarquablement fin et des contrôles parentaux pratiques pour éduquer, divertir et tout le reste sans vous ruiner.

– Préparez votre famille au succès avec ce grand écran de 10,5 pouces écran, un cadre remarquablement fin et des contrôles parentaux pratiques pour éduquer, divertir et tout le reste sans vous ruiner. Aspirateur sans fil Jet™ 60 pour animaux de compagnie – Économisez 130 $ (Prix promotionnel : 199,99 $) Aidez le propriétaire de votre animal de compagnie dans votre vie avec le bac à poussière de grande capacité de cet aspirateur, sa tête pivotante à 180 degrés et sa conception légère de 6 livres destinée à collecter plus de poussière, de saleté et de débris.

Cadeaux de moins de 400 $

Micro-ondes à grande portée avec cuisson automatique – Économisez 167 $ (Prix promotionnel : 332,00 $) Que vous recherchiez un chef en herbe ou un fanatique des repas au micro-ondes, les performances puissantes et le design élégant de cet appareil rendent la préparation des repas simple et élégante.

– Que vous recherchiez un chef en herbe ou un fanatique des repas au micro-ondes, les performances puissantes et le design élégant de cet appareil rendent la préparation des repas simple et élégante. Galaxy Watch5 Pro Édition Golf – Économisez 80 $ (Prix promotionnel : à partir de 399,99 $) Donnez à votre golfeur préféré les moyens de jouer comme un pro grâce à des fonctionnalités haut de gamme telles que Smart Caddy 3 et un design robuste mais raffiné, élégant et sportif.

– Donnez à votre golfeur préféré les moyens de jouer comme un pro grâce à des fonctionnalités haut de gamme telles que Smart Caddy et un design robuste mais raffiné, élégant et sportif. Lave-vaisselle intelligent sur mesure avec StormWash+™ et Smart Dry – Économisez 350 $ (Prix promotionnel : 399,00) Attaquez-vous à votre vaisselle la plus sale avec deux bras de lavage et un jet de pulvérisation rotatif conçu pour offrir une performance de nettoyage intense. Et en tant qu’appareil certifié ENERGY STAR, vous pouvez économiser encore plus d’argent grâce à son efficacité énergétique de pointe.

Cadeaux de moins de 600 $

Moniteur intelligent M8 – Économisez 200 $ (Prix promotionnel : 499,99 $) Offrez un système de divertissement tout-en-un avec des applications de streaming natives, Samsung Gaming Hub 4 et des plates-formes de productivité intégrées dans un design mince et des couleurs élégantes pour correspondre à votre espace.

– Offrez un système de divertissement tout-en-un avec des applications de streaming natives, Samsung Gaming Hub et des plates-formes de productivité intégrées dans un design mince et des couleurs élégantes pour correspondre à votre espace. Table de cuisson à induction intelligente avec Wi-Fi – Économisez 200 $ (Prix promotionnel : 599,99 $) Préparez votre plat préféré sans souci, grâce au contrôle précis de la température, aux fonctionnalités technologiques intelligentes et à l’efficacité énergétique accrue de cette table de cuisson5. Et en connectant votre table de cuisson au Application SmartThings6vous pouvez surveiller votre repas et verrouiller votre table de cuisson directement depuis votre smartphone pour assurer la sécurité de vos petits chefs !

Cadeaux de moins de 1 000 $

Réfrigérateur à portes françaises à 4 portes de grande capacité – Économisez 1 300 $ (Prix promotionnel : 699,00 $) C’est la saison du don de soi ! Stockez plus de nourriture sans sacrifier le style ou l’espace avec SpaceMax ™ Technologie, tablettes coulissantes réglables et design moderne qui s’intègre parfaitement à votre cuisine.

– C’est la saison du don de soi ! Stockez plus de nourriture sans sacrifier le style ou l’espace avec SpaceMax Technologie, tablettes coulissantes réglables et design moderne qui s’intègre parfaitement à votre cuisine. Galaxy Book3 Pro 360 – Économisez 500 $ (Prix promotionnel : à partir de 800,00 $) Avec des vitesses ultra-rapides et des performances fluides sur ce design fin, léger et haut de gamme, donnez aux fonceurs de votre liste la possibilité d’emporter une grande puissance PC partout. Multipliez encore plus votre productivité en ajoutant votre Galaxy Tab comme deuxième écran ou pour accéder aux applications mobiles depuis votre ordinateur portable.

– Avec des vitesses ultra-rapides et des performances fluides sur ce design fin, léger et haut de gamme, donnez aux fonceurs de votre liste la possibilité d’emporter une grande puissance PC partout. Multipliez encore plus votre productivité en ajoutant votre Galaxy Tab comme deuxième écran ou pour accéder aux applications mobiles depuis votre ordinateur portable. Moniteur Odyssée Neo G8 – Économisez 500 $ (Prix promotionnel : à partir de 999,99 $) Donnez au joueur de votre vie le gadget de jeu ultime qui repousse les limites des possibilités du moniteur avec un écran ultra-large et immersif, des temps de réponse rapides et des performances haut de gamme. Et avec Auto Switch+, votre moniteur détecte lorsque vos appareils connectés sont allumés, afin que vous puissiez jouer plus rapidement sans avoir à parcourir les sources d’entrée.

Nous mettrons à jour cette page tout au long de la période des fêtes avec certaines de nos promotions préférées sur la technologie Samsung, alors assurez-vous de revenir pour un aperçu exclusif des offres à venir.

Visite Samsung.com pour plus de détails sur les dernières offres.

1 Selon une enquête menée auprès de 3 038 adultes américains âgés de 18 ans et plus en juin et juillet 2023 par Basis pour le compte de Samsung.

2 Mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis.

3 Nécessite un smartphone Galaxy avec Android 8.0 ou version ultérieure, 1,5 Go de RAM ou plus. La précision du GPS peut être affectée par les conditions météorologiques, l’atmosphère et d’autres obstacles tels que les bâtiments et les grands arbres.

4 Samsung Gaming Hub n’est disponible que dans certains pays : Brésil, Canada, France, Allemagne, Italie, Corée, Espagne, États-Unis et Royaume-Uni. Dans d’autres pays européens, les applications de cloud gaming peuvent être téléchargées depuis le TV App Store et accessibles via le Samsung. Centre intelligent. La disponibilité du service et du contenu peut varier selon la région et les partenaires.

5 90 % de la chaleur est transférée aux ustensiles de cuisine, contre 50 % au gaz et 70 % électrique. Visiter le Conseil américain pour une économie économe en énergie pour plus.

6 Disponible sur les appareils Android ou iOS. Une connexion Wi-Fi est requise.